Tétrico hallazgo en Medellín: grabaciones revelaron momento en que tres personas abandonaron cadaver en una nevera

En el deprimido vial de Villanueva, ubicado en el centro de Medellín, las autordades encontraron el cuerpo sin vida de una persona dentro de una nevera abandonada en una zona de acumulación de basuras. El descubrimiento sucedió el sábado 9 de mayo, cuando tres individuos fueron observados abandonando electrodoméstico en el lugar. Al inspeccionar la nevera, vieron un cadaver con una tela amarrada del cuello y sus extremidades inferiores.

Lea también: Descubren en Medellín aberrante red que explotaba a menores desde los 10 meses para hacer material ilegal

Por medio de cámaras de seguridad ubicadas en el centro, las autoridades pudieron ver que las personas habían transportado la nevera en una carreta desde el sector conocido como el Bronx. Según el reporte policial, habrían sacado al hombre de una vivienda de la zona.

Presuntos implicados fueron interceptados

Las grabaciones también permitieron observar que, tras abandonar el cuerpo, las tres personas comenzaron a correr hacia el Bronx para intentar ocultarse, pero las autoridades los interceptaron. Así, en la noche de ese mismo sábado, fueron capturados Cristian David Moncada Correa, de 20 años; Juan Guillermo Arango Restrepo, y Lenyn Alfonso Gamarra Pérez, de 25 años.

Esto puede interesarle: Pánico en famosa calle de Medellín tras granada dirigida a Casino cerca del estadio Atanasio Girardot: hay heridos

Los tres individuos serían habitantes de calle y tendrán que enfrentar un proceso judicial por su posible responsabilidad en la muerte, al igual que responder si habrían otras personas involucradas.

En cuanto a la víctima, su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en el barrio Caribe, para las labores de identificación y determinación de la causa de muerte. Por tratarse de un habitante de calle, aún no se tiene información sobre su identidad.

Conozca esta historia: Avance histórico: Gobierno reglamenta prohibición de pruebas con animales para productos cosméticos