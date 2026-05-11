Francia Márquez llegó al sepelio de Germán Vargas Lleras y abrazó a su única hija

La vicepresidenta Francia Márquez hizo presencia este lunes en las exequias de Germán Vargas Lleras en Bogotá y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al acercarse a saludar y abrazar a Clemencia Vargas Umaña, única hija del dirigente político fallecido.

La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Primada de Bogotá, donde familiares, amigos y figuras políticas de distintos sectores acompañaron el último adiós al exvicepresidente, quien murió tras una batalla contra el cáncer.

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Francia Márquez fue la única del gobierno que llegó al sepelio de Germán Vargas Lleras

Francia Márquez asistió en representación del Gobierno nacional ante la ausencia del presidente Gustavo Petro. Su llegada fue registrada por medios nacionales que cubrieron minuto a minuto las honras fúnebres de Vargas Lleras.

Durante la eucaristía, las cámaras captaron el momento en el que la vicepresidenta se acercó a Clemencia Vargas Umaña para expresarle sus condolencias en medio del dolor de la familia. El gesto llamó la atención debido a las profundas diferencias políticas que durante años existieron entre Vargas Lleras y el actual gobierno.

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En la ceremonia también estuvieron presentes los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Samper, Iván Duque y César Gaviria, además de dirigentes políticos y candidatos presidenciales como Paloma Valencia.

La despedida del líder natural de Cambio Radical comenzará con una calle de honor desde el Palacio de San Carlos y terminó con una ceremonia privada en Jardines de Paz, en el norte de Bogotá.

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Antes de asistir al sepelio, Francia Márquez había enviado un mensaje público de condolencias a la familia de Vargas Lleras, en el que destacó su trayectoria política y aseguró que “su trabajo democrático será recordado”.