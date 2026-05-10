¿Participación en política? Petro confesó apoyar a Iván Cepeda como su sucesor por “su biografía real”

Gustavo Petro confesó su apoyo a Iván Cepeda como su sucesor en la presidencia de Colombia.

El presidente Gustavo Petro no le importó exponerse a una sanción y en una publicación poco común en redes sociales, confesó su apoyo hacia Iván Cepeda de cara a las elecciones presidenciales. El mandatario le respondió directamente al periodista Yohir Akerman, sobre una columna de opinión en la que asegura que el jefe de Estado no quiere que Cepeda sea su sucesor.

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Petro catalogó este escrito como “psicoanálisis” y tomó la decisión de responderle.

“Para hacer psicoanálisis hay que comenzar por estudiarlo. Cómo aquí el periodista se atreve a psico analizarme de manera pública, debo acostarme en el sofá y decir unas verdades que las normas dicen que no diga. Pero mi derecho como ser humano está en la constitución y por tanto, confieso que he vivido, el periodista me habilita”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Renglón seguido Petro dio a conocer que fue él quien le propuso directamente a Iván Cepeda, ser el candidato de su partido.

“Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido. Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”, agregó.

Relación de Petro con Manuel Cepeda

Igualmente, el jefe de Estado se refirió a la relación que tuvo con el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda, allí expresó que era el tercero en la lista para ser asesinado; incluso por esta razón es que decidió irse de exiliado del país.

“Fuí amigo del senador Manuel Cepeda, y me dolió su asesinato por funcionarios del estado, yo era el tercero de la lista a ser asesinado que Manuel encabezaba. Cuando asesinaron al periodista y senador Manuel Cepeda, el presidente Cesar Gaviria, que conocía la lista de los que iban a ser asesindos, me llamó y me pidió que saliera del país para protegerme y acepté por breve tiempo, es algo que le agradezco a él porque quería cómo presidente salvar la paz del M19 que se firmó con Virgilio Barco”, detalló Petro.

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De esta manera especificó también cómo conoció a Iván Cepeda y su hermana:

“Ya conocía al joven Iván Cepeda que se exilió y a su hermana, y discutía con él de filosofía, es víctima del estado que le arrebató la vida de su padre y como yo, tiene ancestros en el Caribe, él en Sucre, los míos llegaron al Caribe a Córdoba, antes que existiera Italia y los de él llegaron de las migraciones del levante árabe, terminamos militando juntos en el Polo y luchando juntos para que cese la guerra en Colombia para lo cual es indispensable la justicia social”.

Por último expresó la razón de su apoyo para que Cepeda sea su sucesor en la presidencia.

"Por su vida pensé que podría transformar aún más lo que comenzamos con la mayoría del pueblo colombiano: la gran transformación de Colombia hacía la democracia, el progreso y las oportunidades para todas y todos.Así que he aquí una parte de mi confieso que he vivido, porque tengo derecho de rectificar al periodista que hace psicoanálisis de mi“.