Petro señala al asesino del periodista Mateo Pérez y cierra puertas a diálogos con el grupo criminal

Petro aseguró que no realizará conversaciones de paz con el grupo criminal que asesinó al periodista Mateo Pérez.

En su cuenta de la red social X​, el jefe de Estado se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 23 años, cuyo cuerpo fue entregado en zona rural de Briceño (Antioquia) a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Gobierno nacional.

Lea también: Se conoce el último video que publicó Germán Vargas Lleras antes de morir: “Se perdió el rumbo”

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda, de 23 años, director del medio ‘El Confidente’, de Yarumal (Antioquia), que fundó desde el colegio, y estudiaba ciencia política en la Universidad Nacional, sede Medellín”, escribió este viernes el mandatario sobre la muerte del comunicador, quien se encontraba desaparecido desde el martes pasado.

El presidente atribuyó el homicidio del joven periodista al frente ‘Darío Gutiérrez’, específicamente a Jhon Edison Chalá Torrejano.

Al respecto, manifestó: “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano, del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”.

Asimismo, descartó que con este grupo armado criminal haya negociaciones o diálogos de paz.

“Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, puntualizó el presidente, quien agregó que el asesinato ocurrió en la vereda El Hoyo, del municipio de Briceño.

Diálogo con la mamá de la víctima

En su mensaje en X, el jefe de Estado indicó que al ser informado sobre el asesinato de Mateo Pérez se comunicó con la mamá, una maestra de escuela pensionada.

“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo, y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después”, aseveró.

Le puede interesar: Petro dio a conocer el ‘Fusil Jaguar’: el arma 100% colombiana que según él promete “independencia tecnológica”

En la misma línea, el jefe de Estado expresó que en el área en la cual ocurrió el asesinato existe en la actualidad una “intensa confrontación” entre grupos armados ilegales por el control de la minería ilegal.

Además, dijo que la zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas “se ha convertido en la región con la mayor tasa de homicidios de Colombia”.

“La Policía Nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del Ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la Fuerza Pública será eficaz”, afirmó en su mensaje en X.