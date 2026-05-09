Petro dio a conocer el ‘Fusil Jaguar’: el arma 100% colombiana que según él promete “independencia tecnológica”

El presidente Gustavo Petro presentó este viernes, en el municipio cundinamarqués de Soacha, el nuevo ‘Fusil Jaguar’, una pieza de ingeniería nacional que representa el primer paso hacia la soberanía tecnológica de Colombia.

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El mandatario subrayó que el desarrollo de la industria militar no es solo un asunto de defensa, sino la base para una industrialización profunda que genere empleo digno y progreso en regiones como Soacha.

“La industria militar puede desarrollar regiones, puede mantener mucha fuerza de trabajo con dignidad y puede ser la base de la industria nacional”, afirmó el jefe de Estado, al vincular el éxito de este sector con el crecimiento económico del país.

Igualmente, destacó la importancia de que el país sea capaz de fabricar su propio armamento para reducir la vulnerabilidad externa, y sostuvo que la dependencia de tecnologías extranjeras y software puede ser una debilidad en el mundo actual.

Al respecto, resaltó la naturaleza analógica del nuevo fusil: “Lo único que puede sobrevivir a un apagón de software son las armas analógicas, y de eso hay que aprender”.

Para el mandatario, este avance técnico debe ir acompañado de una cohesión institucional, por lo cual hizo un llamado directo a que la Fuerza Pública unifique sus criterios de compra.

En un punto clave de su intervención, solicitó formalmente a la Policía Nacional priorizar la compra de equipos producidos localmente para evitar la fuga de capitales y fortalecer la economía interna.

“La Policía debe comprar fusiles hechos en Colombia, pistolas hechas en Colombia; no puede haber una discrepancia: que mientras una fuerza hace un esfuerzo, la otra, importe”, aseguró y advirtió sobre los peligros éticos de las compras externas.

Según el jefe de Estado, los intermediarios en la importación de armas pueden convertirse en “fogoneros de la violencia”, al priorizar la ampliación de sus mercados sobre la paz del país.

El presidente Petro invitó a ver el proyecto ‘Jaguar’ no solo como una marca comercial, sino como una filosofía de supervivencia y adaptación inspirada en la sabiduría ancestral.

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Al comparar el potencial de Colombia con el de países desarrollados como Japón o Alemania, consideró que las Fuerzas Militares colombianas deben estar a la vanguardia de la transformación productiva.

“Podernos industrializar es necesarísimo si queremos ser un país rico y con una riqueza distribuida”, dijo y puntualizó que el conocimiento y el diseño nacional son las herramientas para construir una sociedad más próspera.