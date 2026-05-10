Daniel Daza confesó el candidato con más favorabilidad astrológica para llegar a la presidencia, ¿Abelardo o Cepeda?

Más que un lector de cartas, Daniel Daza se ha convertido en un analista de tendencias astrales que domina la conversación digital. Su ascenso a la cima de la popularidad no ha sido casualidad; sus predicciones sobre procesos electorales y la vida íntima de los grandes rostros de la farándula nacional le han otorgado un estatus de autoridad difícil de ignorar. Con un estilo directo y sin filtros, Daza ha logrado que miles de seguidores estén pendientes de sus redes sociales, donde cada alineación planetaria se traduce en una revelación que pone a dudar incluso a los más escépticos.

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Colombia entra en la cuenta regresiva para una de las jornadas electorales más importantes de Colombia. El próximo 31 de mayo, las urnas definirán el rumbo de un país que se debate entre la continuidad del proyecto progresista y un giro radical hacia la derecha. Con una serie de candidatos que ha dejado al descubierto las profundas fracturas sociales, la carrera por la Casa de Nariño se vive en las calles y en las redes con una intensidad sin precedentes.

En esta recta final, cada debate y cada alianza cuentan, pues el electorado se prepara para decidir quién asumirá las riendas de una nación que exige respuestas urgentes en seguridad, economía y justicia social.

Ante este panorama también han sido varias las predicciones alrededor de las elecciones presidenciales. Hace pocos días, quien volvió a dar de que hablar fue Daniel Daza, un reconocido astrólogo colombiano, que predijo el triunfo de Gustavo Petro hace cuatro años, sin embargo, en las últimas semanas ha sido blanco de fuertes polémicas por una aparente conversación con María José Pizarro, vinculando así de manera directa a Iván Cepeda.

Ahora, en medio de una entrevista con ‘Kienyke’, Daza confesó que quien se perfila como el próximo presidente de Colombia es Iván Cepeda: “Podíamos tener la oportunidad de llevarnos una sorpresa y esa sorpresa es que Iván Cepeda gane en primer vuelta. Son tres los candidatos que están dentro del escenario político Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el problema es que el año de los leo empieza desde el 1 de julio del 2026 y las elecciones ni primera ni segunda vuelta alcanzar a ir hasta julio.

Si las elecciones fueran después del 1 de julio, yo digo gana Abelardo de la Espriella, pero no es así porque las elecciones son antes y esa sorpresa es que Iván Cepeda gane en primera vuelta porque es quien tiene más favorabilidad astrológica y como él es el que cierre el último período que gobierna la izquierda y estamos en una época cáncer y ya hablamos de que cáncer rige las emociones y lo que nos vibra desde adentro, la gente está emocional, sensible, sobre estimulada y eso va a hacer que la gente vote en primera vuelta y esa sorpresa puede ser que se la den a Iván Cepeda".