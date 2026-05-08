Competían por un paciente y terminaron accidentadas: Ambulancias que “iban a toda” por llegar a accidente a recoger heridos, se estrellaron en Cali

Un nuevo accidente ocurrido en pleno centro de Cali volvió a encender las alarmas sobre el fenómeno conocido como la “guerra del centavo por el SOAT”, práctica que ha sido cuestionada durante años por la competencia entre ambulancias para llegar primero a atender personas heridas en accidentes de tránsito.

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El hecho se registró en el barrio Cien Palos, donde dos ambulancias terminaron involucradas en un fuerte choque mientras, presuntamente, competían por llegar a un accidente para recoger heridos.

La situación quedó registrada en videos difundidos a través de redes sociales, donde se observa a varios ciudadanos intentando remover la puerta de uno de los vehículos de emergencia, luego de que una persona quedara atrapada en el interior tras el impacto.

Las imágenes rápidamente generaron preocupación e indignación entre usuarios, quienes nuevamente cuestionaron las peligrosas maniobras que, según denuncias recurrentes, algunas ambulancias realizan para asegurar traslados cubiertos por el SOAT.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el número de personas lesionadas ni sobre las causas exactas del accidente.

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¿Qué es la “guerra del centavo por el Soat”?

La llamada “guerra del centavo por el Soat” es una expresión usada para describir la competencia irregular que existe entre algunas ambulancias y centros médicos por llegar primero a atender personas heridas en accidentes de tránsito.

El problema gira alrededor de los recursos que cubre el SOAT, ya que este seguro garantiza el pago de la atención médica de las víctimas de accidentes viales.

¿Por qué ocurre?

En algunos casos, empresas de ambulancias privadas o intermediarios reciben pagos o beneficios económicos por trasladar pacientes a determinadas clínicas u hospitales. Esto ha generado denuncias sobre conductas peligrosas como:

Exceso de velocidad

Competencia entre ambulancias

Llegadas simultáneas a accidentes

Presión por recoger primero a los heridos

Incluso, autoridades y organismos de control han advertido que esta práctica puede poner en riesgo tanto a las víctimas como a otros actores viales.

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¿Qué cubre el SOAT?

El SOAT cubre gastos relacionados con:

Atención médica inmediata

Traslado de víctimas

Hospitalización

Cirugías y tratamientos derivados del accidente

Precisamente por esos recursos económicos es que algunas empresas buscan asegurar el traslado de pacientes hacia ciertas instituciones de salud.