Se conoce el estado de salud del niño de dos años que se lanzó de un cuarto piso en Suba: ICBF revisa entorno

Niño de dos años de edad se lanzó del cuarto piso de una vivienda ubicada en Suba, La Gaitana.

En la noche del jueves 7 de mayo, habitantes del barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, vivieron momentos de pánico y tensión luego de que un niño de tan solo dos años de edad estaba colgando de la terraza de una vivienda de cuatro pisos.

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Inmediatamente los vecinos del sector hicieron una red para que el menor pudiera caer sobre ella y lograr salvarle la vida, por fortuna el infante sobrevivió y fue llevado de manera inmediata a un centro médico.

El oficial Javier Cárdenas, de la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer el estado de salud del niño: “No presentó ninguna lesión”, afirmó.

No se conoce si el menor ya fue dado de alta, lo que si generó el hecho es consternación en la comunidad ya que se no se explican cómo terminó colgado del muro de cuatro pisos.

Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar la responsabilidad de los familiares, igualmente el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) revisa el entorno del niño.

Vecinos del sector salvaron al niño

En redes sociales se filtraron videos de la angustia que se vivió en el barrio La Gaitana por parte de los vecinos de la cuadra, quienes con sábanas, cobijas y otros elementos, hicieron una improvisada red para retener la caída del menor.

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“Él hacía fuerza para no soltarse”, relató uno de los testigos en declaraciones entregadas a Blu Radio.

De esta manera se evitó que el hecho se convirtiera en una tragedia mayor.