Mónica Rodríguez desató la ira de petristas por criticar a Iván Cepeda por no ir a debates

Ya quedan pocos días para que Colombia se vuelva a encontrar en las urnas con lo que será la primera vuelta de las presidenciales, que están siendo antecedidas por los debates a los que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se han negado a asistir, algo que les levantó una fuerte crítica por parte de la reconocida periodista Mónica Rodríguez.

Varios medios antioqueños hicieron un gran esfuerzo para realizar un debate en la noche del pasado jueves 7 de mayo, encuentro al que ‘El Tigre’ y Cepeda, se negaron a asistir, desatando la indignación no solo en sus ‘contrincantes’, también en figuras de opinión como Rodríguez.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Marbelle se “burló” de Sergio Fajardo tras criticar la ausencia de Abelardo de la Espriella en debate

Monica Ródriguez confesó si valió la pena que la hayan echado de ‘Día a Día’ (@lasaladelauraacuna)

“No entiendo cómo pueden defender y aplaudir que un candidato presidencial no asista a un debate. ¿Ése es el talante con el que pretenden gobernar? ¿Escondiéndose, evitando, esquivando, escogiendo a quién sí y a quién no hablar?. El fanatismo en cualquier esquina, no los deja ver con claridad. Pobre país”, expresó la expresentadora de ‘Día a Día’, desatando una ola de comentarios.

“Lo indefendible es que quieran elegir a otro energúmeno que no sabe cómo manejar un país”, “No señora,no plantee el asunto de manera tan simple. Cepeda es el único candidato que realmente está haciendo plaza pública”, “Insultar y exaltarse ante la realidad no es debatir. Es muy bajo tener ideas claras y conocimiento de país junto con memoria histórica para que el tigre de Temu y paloca solo griten, hagan callar, insulten y no hay fundamento en sus palabras”, y “No sabía que congregarse en todas las plazas públicas del país era esconderse”, fueron algunas de las reacciones.

No se lo puede perder 📲 🟢 >>> “Ese pariente ni va a votar por mí”: Paloma Valencia se enfrenta a Cepeda por revelación sobre su primo

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.