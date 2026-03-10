Tremendo golpe: Ejército destruyó tres complejos cocaleros e incautó más de 4.5 toneladas de cocaína

Destruyen tres complejos cocaleros e incautación de más de 4,5 toneladas de cocaína

Un duro golpe al narcotráfico fue ejecutado por el Ejército Nacional tras la destrucción de tres complejos cocaleros y la incautación de más de 4,5 toneladas de cocaína en operaciones adelantadas en Norte de Santander y Nariño.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones impactan en cerca de 21.239 millones de pesos las finanzas ilegales de grupos armados que operan en estas regiones.

Las operaciones fueron desarrolladas por tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. En el corregimiento de Villa Sucre, en Arboledas, Norte de Santander, soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2 ubicaron un complejo cocalero compuesto por tres estructuras que pertenecerían al ELN, específicamente al frente Efraín Pabón Pabón.

En el lugar fueron incautados 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 428 kilogramos de insumos sólidos y 2.784 galones de componentes líquidos, además de maquinaria utilizada para el procesamiento de la droga.

En otra operación, realizada en la vereda Peña de los Ángeles, en San Andrés de Tumaco, Nariño, tropas de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 1 encontraron una infraestructura ilegal que haría parte de las finanzas de la estructura Iván Ríos de los grupos armados organizados residuales.

Allí fueron hallados 725 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de base de coca en suspensión, 1.425 galones de combustibles entre ACPM y gasolina, y 275 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento del alcaloide.

Según información de inteligencia militar, la droga producida en estas zonas era sacada del país a través de áreas de frontera con Venezuela y luego transportada hacia el lago de Maracaibo, desde donde salía con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Con estas operaciones se evitó la circulación de cerca de 1.547.000 dosis de droga.

Además, el Ejército informó que en menos de cinco días, en el mismo sector de la vereda Peña de los Ángeles, en Tumaco, tropas del CONAT incautaron otros 2.906 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pertenecerían a este grupo armado, avaluados en 46.846 millones de pesos.

Con estos resultados, las Fuerzas Militares aseguran que continúan debilitando las economías ilegales del narcotráfico en diferentes regiones del país.