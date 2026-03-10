“Todos los colombianos tenemos sangre indígena”: Petro rechaza comentarios racistas hacia Aida Quilcué

La designación de la senadora Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, ha generado todo tipo de reacciones tanto en el mundo de la política como en la opinión pública. Y es que Quilcué es una mujer representante de comunidades indígenas del Cauca, por lo que recibió criticas pero también lamentables comentarios racistas.

Lea también: José Manuel Restrepo reveló lo que lo “conquistó” de Abelardo De la Espriella y por qué le dijo que sí a ser su fórmula vicepresidencial

Precisamente la publicación que generó polémica, provino de una internauta llamada Juliana Palacio, quien se caracteriza por rechazar las políticas del actual gobierno, ella escribió:

"Después de Francia Marqués creo que si podemos caer más bajo“.

Inmediatamente el presidente Gustavo Petro rechazó con vehemencia el comentario a través de un extenso mensaje, interviniendo incluso en espacios electorales que no puede, sin embargo é​l deja la aclaración​.

“¿Juliana qué es caer más bajo? ¿Caer más abajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia? Cómo presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la constitución me obliga expresarme contra el racismo“, escribió el jefe de Estado quien continuó:

“Escribe usted que, dependiendo de la sangre indígena que tengamos en nuestras venas, se cae más y más bajo? ¿Entre más indígenas más abajo? Acaso, ¿“ellos”, y dentro de nosotros, “ellos”, no están y estamos hace 60.000 años en las Américas ancestrales?“.

El presidente recalcó que este tipo de racismo es el que ha generado conflictos en la humanidad.

“¿No son sus palabras racismo?Acaso no es por excluir a las personas por su genética en la sangre, que tenemos la violencia en nuestros siglos, no es que dañamos la idea de la democracia en nuestra república y nos metimos a las cavernas mentales cuando pensamos que unos tienen derecho y otros solo deberes para servir y para trabajar?“.

Le puede interesar: Iván Cepeda ya tiene fórmula vicepresidencial. Conozca a la lideresa que aceptó el cargo

Petro dejó claro que todos los colombianos tienen sangre indígena.

“¿Quien le dijo que entre menos sangre indígena o negra tenga, es usted superior?: ¿Hitler?La idea de una civilización occidental y blanca en América Latina, como en Norteamérica es una idea destructiva de la nación y de la paz. La nación será grande si reconoce su diversidad. Nuestras naciones son diversas y en eso consiste su riqueza", aseveró.

Al final, Petro se refirió a lo que fue su designación de Francia Márquez, admitiendo que cometió errores.

“Personas descendientes africanas en América, como Francia Márquez, pueden cometer errores, por supuesto, los cometemos todos. En la historia de Colombia personas más blancas de piel han cometido genocidios y robos en el estado por billones. La corrupción no tiene genética. Pero la idea de que hay gente superior por su origen étnico si que ha generado genocidios y violencia sin igual”, concluyó.