José Manuel Restrepo reveló lo que lo “conquistó” de Abelardo De la Espriella y por qué le dijo que sí a ser su fórmula vicepresidencial

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella anunció este martes, 10 de marzo, que su fórmula vicepresidencial será el exministro José Manuel Restrepo. El economista y académico ha ocupado varios cargos en el sector público, entre ellos el de ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente el de ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

Restrepo en diálogo con Blu Radio reveló qué fue lo que lo ”conquistó" de Abelardo De la Espriella para que aceptara la propuesta de ocupar la vicepresidencia.

También le puede interesar: “Yo soy uribista y me voy a morir uribista”: Paloma Valencia aseguró que no cambiará pero está dispuesta a incluir a los petristas

José Manuel Restrepo reveló lo que le gustó de Abelardo De la Espriella para aceptar ser su vicepresidente

“La verdad lo que me conquistó de esa conversación, primero fue el tono positivo de optimismo, ese concepto de país milagro y que coincidía con mi mensaje de esperanza; pero, sobre todo, también el llamado que yo le dije de que este es un momento donde tenemos que construir con unidad, recoger a aquellos que piensan distinto, construir en beneficio de los más vulnerables en nuestra sociedad y creo que el interés mío es ese aporte académico”.

Restrepo reveló que la decisión se tomó durante una comida en la casa de Abelardo De la Espriella en Barranquilla.

Lea también: “Le cargo la maleta”: Abelardo De la Espriella dice que si Paloma Valencia pasa a segunda vuelta es lo que hará

Ante el cuestionamiento de poder pensarlo, dijo que “este no es un momento para pensar, porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país, este es un momento en el que tenemos que gastarnos todos el liderazgo, lo poco o mucho que tengamos en beneficio de recuperar las libertades en nuestro país, construir de nuevo la democracia en Colombia y lograr una recuperación del país”.

Además, Restrepo aseguró que De la Espriella es demócrata y es un hombre que cree que justamente tiene que rodearse de personas que piensan distinto para construir el futuro del país, “yo he sido un consensuador por naturaleza”.