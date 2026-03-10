¿Quién es la esposa de Iván Cepeda? Tiene una faceta diferente a Verónica Alcocer y trabajaría para la JEP

La candidatura presidencial de Iván Cepeda es una de las más fuertes en el camino por ser el sucesor de Gustavo Petro y llegar a la Casa de Nariño. El senador del Pacto Histórico aparece en todas las encuestas como el político con mayor intención de voto.

En las últimas horas, Cepeda anunció que su compañera de bancada, Aida Quilqué, representante destaca de la comunidad indígena Nasa, originaria del departamento del Cauca, será su fórmula vicepresidencial, desatando toda una ola de comentarios tanto a favor como en contra.

La campaña del senador, se ha caracterizado por estar alejado de los debates electorales teniendo más presencia en los territorios; igualmente pocas han sido las entrevistas que ha dado a medios de comunicación colombianos.

En ese sentido, la figura política de Iván Cepeda es ampliamente conocida, sin embargo, su espacio privado ha sido de total reserva, esto debido a que el candidato optó desde muy joven, tener lejos de los focos a su familia evitando exponerlos en materia de seguridad por la trascendencia de su trabajo.

Se sabe que Cepeda tiene dos hijos de un primer matrimonio que tuvo con Claudia Girón, activista en favor de los derechos humanos, no obstante, esta relación terminó y el senador contrajo nupcias con otra mujer.

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

En el año 2014 el entonces Representante a la Cámara Iván Cepeda, volvió a casarse con una distinguida antropóloga, su nombre es Pilar Rueda.

Ella ha tenido toda una trayectoria en favor de los derechos humanos, incluso hizo parte junto con Iván, de la delegación del gobierno del proceso de Paz con las Farc. Él hacía parte de la Comisión de paz y ella era asesora del enfoque de género de las negociaciones.

Este conocimiento y experiencia, le sirvió para que en 2018, Pilar Rueda hiciera parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), trabajo que aún seguiría desempeñando en la actualidad.