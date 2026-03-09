“Le ganamos a la corrupción”: Claudia López celebró su triunfo en la Consulta de Soluciones

Foto Claudia López se impuso en la Consulta de Soluciones y arrancó su carrera hacia las presidenciales de 2026.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, celebró su triunfo en la Consulta de Soluciones, un proceso que definió candidaturas rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Con más de 560.000 votos, López se impuso frente al académico Leonardo Huerta, consolidándose como una de las aspirantes que buscará llegar a la primera vuelta presidencial.

La jornada electoral generó expectativa desde las primeras horas de la tarde en Chapinero, en el oriente de Bogotá, donde se concentraron simpatizantes y miembros de su campaña para seguir el conteo de votos. A medida que avanzaban los boletines oficiales y se confirmaba la ventaja de la exmandataria capitalina, el ambiente se llenó de aplausos y celebraciones.

Claudia López ganó consulta presidencial de centro y advirtió sobre la fuerza del uribismo

Tras conocerse los resultados preliminares, Claudia López ofreció un discurso en el que reconoció el respaldo recibido y lanzó mensajes dirigidos al panorama político nacional. Frente a sus seguidores, la precandidata comenzó con una reflexión sobre el resultado de la jornada electoral.

“Hoy queríamos ganarle al uribismo y a la corrupción. Les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero?”, expresó ante el público.

La dirigente continuó su intervención destacando lo que consideró uno de los logros del proceso electoral en el que participó. “La buena noticia es que Leonardo Huerta y yo le ganamos a la consulta de la corrupción”, afirmó.

En medio de su discurso, López también se refirió al escenario que enfrentará en los próximos meses de cara a la carrera presidencial, señalando que la contienda apenas comenzaba. “Quiero decirle a toda Colombia que estamos felices, agradecidos y entusiasmados para empezar esta etapa que comienza mañana. Mañana vuelve y arranca esta carrera de cero”, manifestó.

Según la precandidata, el resultado obtenido representa apenas el punto de partida de una campaña que ahora entrará en una nueva fase. “Nuestras soluciones van de segundas en el partidor de la largada”, agregó.

Durante su intervención, Claudia López también expuso algunas de las preocupaciones que, según dijo, están presentes entre los ciudadanos. “La gente sí quiere que le devuelvan sus medicamentos y tratamientos. La gente sí quiere que se combata al crimen organizado, no que sigan las gabelas de la paz total”, aseguró.

La aspirante presidencial también mencionó temas relacionados con la seguridad y la justicia en el país. “La gente sí quiere que no lo atraquen impunemente, que haya justicia contra el hurto y contra el robo”, afirmó en su discurso.

En otro momento de su intervención, López se refirió a la lucha contra la corrupción como uno de los puntos clave para los votantes. “La gente sin duda quiere derrotar la corrupción y por eso hoy la relegó al último lugar a la consulta de la corrupción. Y esa ya es una buena noticia para Colombia”, señaló.

Sin embargo, la precandidata también advirtió sobre el panorama político que se configuraba tras los resultados de las consultas. “Hoy, sin duda, quien quedó de primero en el partidor fue el uribismo”, sostuvo.

En su mensaje, López hizo un llamado a no subestimar la fuerza política de ese sector. “Para los colombianos que todavía no han entendido la fuerza de la venganza, la fuerza del saboteo a las reformas sociales, hoy tienen para la muestra un botón”, afirmó.

La exalcaldesa insistió en que el resultado electoral evidenció la necesidad de analizar con mayor profundidad el panorama político. “Al uribismo, al pasado y al saboteo del cambio social en Colombia no se le puede trivializar”, advirtió.

También cuestionó a quienes, según dijo, habrían subestimado la influencia de ese sector político. “Quienes creían que ir a legitimar al uribismo era un jueguito o un tema menor, creo que hoy les ha quedado claro que no es un tema menor”, expresó.

Finalmente, López concluyó su intervención señalando que algunos actores políticos habrían contribuido a fortalecer esa corriente al no medir adecuadamente sus decisiones. “Algunos terminaron legitimando un proyecto que representa el pasado y el saboteo al avance y al cambio social de Colombia”, dijo.

El triunfo en la Consulta de Soluciones marcó un paso importante para la aspiración presidencial de Claudia López, quien en diciembre de 2025 había entregado a la Registraduría Nacional más de 1,2 millones de firmas para respaldar su candidatura independiente.

La exsenadora y exalcaldesa ya había participado en contiendas presidenciales anteriormente. En 2017 formó una coalición junto a Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo con el objetivo de disputar la presidencia en 2018. En ese momento, la alianza definió a Fajardo como candidato y a López como su fórmula vicepresidencial.

Ahora, su aspiración busca alcanzar un nuevo hito político: convertirse en la primera mujer abiertamente homosexual en llegar a la Presidencia de Colombia.

De cara a la primera vuelta presidencial, López deberá enfrentarse a otros aspirantes que surgieron de diferentes consultas políticas. Entre ellos se encuentra la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien obtuvo más de 3,14 millones de votos en La Gran Consulta, convirtiéndose en una de las candidatas más votadas en ese proceso.

Con este escenario, la carrera hacia la Presidencia de Colombia 2026 comenzó a tomar forma, con distintos sectores políticos posicionando a sus candidatos para la contienda electoral que definirá al próximo mandatario del país.