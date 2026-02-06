Claudia López: “El Caribe debería ser el Shanghái de Colombia”

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, lanzó fuertes críticas al sistema de control colombiano y expuso su visión sobre el papel de la innovación tecnológica en el desarrollo del país. En el podcast AI para Todos con Diego Páramo y Juan Pablo Rosso, López abordó temas que van desde la criminalización del error en el sector público hasta la necesidad de una regulación ética de la inteligencia artificial.

La criminalización de la innovación

López denunció que los organismos de control en Colombia —Contraloría, Fiscalía y Procuraduría— actúan como freno al progreso tecnológico en el sector público. Según ella, los funcionarios prefieren no arriesgarse a innovar por miedo a ser investigados o sancionados.

“La contraloría, la fiscalía, la procuraduría te criminaliza innovar... te penaliza innovar y te criminaliza el error y sin error no hay innovación”, afirmó.

Claudia López recordó que la crisis sanitaria del COVID-19 la obligó a implementar cambios tecnológicos de manera acelerada. Para López, la innovación no se limita al software, sino que implica construir confianza y transparencia en la gestión pública. Durante su administración, centralizó la información de salud en un repositorio único, Salud Data, accesible tanto para directores de hospitales como para la ciudadanía.

“Gobernar es ser el decisor de última instancia... eso implica un enorme poder pero también un enorme nivel de riesgo y eso requiere transparencia y requiere confianza”, señaló.

La candidata subrayó la necesidad de aplicar la inteligencia artificial en sectores estratégicos como el agro. Propuso que los campesinos puedan predecir precios y clima para dejar de “sembrar a ciegas”, y que el Estado use GovTech para eliminar trámites innecesarios en notarías y cámaras de comercio.

“Colombia por ejemplo que debería invertir a pérdida los años que sean hasta que de en hacer en desarrollar tecnología de innovación para administrar el campo... que le quite intermediarios que no empobrezca la gente”, expresó.

Las “Tres Colombias” y el Caribe como motor tecnológico

López planteó que el país vive en tres tiempos distintos: una minoría en el siglo XXI digitalizado, una clase media en el siglo XX del rebusque, y un 20% en el siglo XIX sin acceso a servicios básicos. Para cerrar esa brecha, insistió en que la inteligencia artificial requiere energía barata y educación pertinente. En su visión, el Caribe colombiano podría convertirse en un polo tecnológico de exportación de servicios.

“El Caribe debería ser el Shanghái de Colombia... con buena educación y energía barata el Caribe tiene la mejor localización de Colombia para poder hacer near shoring de exportación de servicios”, aseguró.

Finalmente, López criticó la proliferación de proyectos de ley sobre inteligencia artificial en el Congreso, pese a que el país aún no cuenta con desarrollos significativos en esta materia. Propuso que Colombia adopte estándares internacionales junto con la Unión Europea y Estados Unidos, en lugar de frenar la innovación con una “hiper-legislación” local.

“Me aterra que no tenemos IA, ah pero eso sí tenemos como 40 proyectos de ley sobre cómo regular la IA... no me aclare que oscurece”, concluyó.

Vea acá la entrevista completa con Claudia López en AI para Todos