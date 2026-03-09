“Nos revolcaron”: Candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo lamentó la dolorosa derrota del partido de Galán

Uno de los grandes derrotados de la jornada electoral que se llevó a cabo este 8 de marzo fue el Nuevo Liberalismo, el partido del alcalde Carlos Fernando Galán. Si bien en el Senador consiguieron que su coalición logrará más de 900.000 votos, solo una de las candidatas elegida hace parte del Nuevo Liberalismo. Los demás son del partido cristiano Mira y de Dignidad y Compromiso, el partido de Sergio Fajardo.

(Lea más sobre estas elecciones dando clic en: Esto propone el ‘Elefante Blanco’, el misterioso candidato del Partido Verde que resultó electo en estas votaciones ).

La única senadora del partido será María Lucía Villalba Gómez, quien tiene vuelo político propio, pues no solo fue jefa de gabinete del alcalde Galán en Bogotá, sino que también es hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba.

Pero quizás la derrota más dolorosa para el partido del alcalde Galán y su hermano, Juan Manuel Galán, fue en las votaciones a la Cámara por Bogotá. La estrategia en la capital le apuntaba a ir en soledad y no en coalición, manifestando un acto de fe por su buena posición en la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, los resultados fueron aciagos: todos sus candidatos terminaron quemados.

Al respecto, Germán Ricáurte, candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo, hizo un duro pronunciamiento en su cuenta de X.

“El partido de gobierno en Bogotá sacó 0 curules de 18. La ciudadanía nos dio un claro mensaje de rechazo a la lista del Alcalde. Sumamos apenas 105 mil votos. El logotipo sólo obtuvo 18.500. La lista quedó séptima. El descalabro fue brutal. Yo acepto mi quemada individualmente, me fue pésimo. Pero colectivamente no hay que matizar esto: nos revolcaron. Invito a la reflexión, a tomar decisiones y a hacer cambios", sostuvo Ricáurte.

¿El Nuevo Liberalismo también se equivocó en su estrategia para las elecciones al Senado?

Luego, el candidato amplió su análisis a las votaciones en el Senado. “Me vale tres si les molesta”, anotó. Según señaló, antes de la inscripción de las listas ya había hecho advertencias sobre la estrategia de hacer una coalición con el Mira.

“No tenía sentido ideológicamente. Al votante de pensamiento liberal le generaba rechazo en la calle. Se percibía incoherente. Vetaron a Alejandro Gaviria, que ha debido encabezar la lista. MIRA se organiza entorno a pocos candidatos en los que concentra la votación, mientras los otros dispersan sus votos en decenas de opciones. Entonces, con umbral asegurado van en coche y se llevan las curules. Ya le había ocurrido a Cambio Radical en las territoriales de 2023. En esta ocasión se llevaron 3 de las 5 curules al Senado”, explicó Ricaurte.