Última hora: habrían secuestrado a senadora Aida Quilcué con su esquema de seguridad en el Cauca

La senadora Aída Quilcué habría sido secuestrada con su esquema de seguridad este martes 10 de febrero, según informaron desde su cuenta oficial. En redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho ocurrido en el tramo Inzá - Totoro, en el departamento del Cauca.

“La guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora Aída Quilcué, pero sin personas en el interior. Se continúa la búsqueda”, agregó Sánchez en otra publicación.

En desarrollo...