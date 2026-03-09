Petro sacude la ONU: pide capturar a los “capos de los palacios de lujo” y frenar la persecución al campesino

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a los resultados del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, impulsado de la mano con los campesinos en los territorios, y a la incautación histórica de 3.300 toneladas de cocaína durante su Gobierno.

​​En ese contexto, el mandatario instó a la comunidad internacional a apoyar el modelo de sustitución voluntaria de cultivos que se adelanta en su Gobierno y, a la vez, exhortó al mundo a perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no a los pequeños productores de hoja de coca.

“Hay que decirlo, podríamos en concreto pedirle al mundo: los necesitamos; que nos permitan fortalecer algo que está haciendo mi Gobierno, una verdadera revolución en el tema de cómo afrontar los cultivos de hoja de coca. No puedo hablar del consumo de la cocaína, sino de lo que me corresponde: nosotros estamos sustituyendo voluntariamente 42.000 hectáreas, de 260.000″, manifestó.

Agregó que la sustitución voluntaria se está desarrollando con el ánimo y la disposición de los campesinos, que ya no le apuestan a la erradicación forzada.

“La sustitución voluntaria implica que el corazón, el ánimo, las ganas del campesino, por generaciones excluido, está al lado de este Gobierno y conmigo, arrancando físicamente las matas de hoja de coca de raíz”, recalcó.

​Informes engañ​osos

Al sustentar su teoría sobre las bondades de la sustitución voluntaria, el jefe de Estado señaló que los indicadores de la erradicación son engañosos.

“Los informes que les llegaban a ustedes sobre erradicación forzosa, por ejemplo, de fumigación desde el aire con glifosato, los engañaban, porque una lluvia de glifosato que cae sobre la parte alta de hoja de coca no mata la hoja de coca, sino que vuelve a nacer y es más productiva”, dijo.

Asimismo, recalcó que también eran engañosos los informes sobre los resultados de erradicación forzada a pie, pues las personas que adelantaban esta tarea de alto riesgo sufrían amputaciones.

“Ahora estamos demostrando que, con el apoyo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que les permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, se está garantizando la erradicación de raíz, es decir, una erradicación definitiva”, agregó.

En la misma línea, ante la Comisión de la ONU, el presidente explicó que la sustitución voluntaria se está ejecutando en las regiones con mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país.

Y sobre el particular se preguntó: “¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo?“.

Capturar ​a los grandes capos

El presidente Petro también se refirió a la necesidad de que el mundo decida construir una política de perseguir a los grandes capos del narcotráfico, que no solo son responsables del tráfico de drogas, sino también de la trata de personas y otros delitos de alto impacto internacional.

“Las mafias de hoy son multinacionales que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses, colombianos, etcétera. Una multinacional es capaz de volverse multicrimen, de mover armas, mover seres humanos, trasplante de órganos, prostitución; es hoy realmente un cáncer que no vive en Colombia, sino en las grandes ciudades de lujo y no estamos capturando a sus jefes, porque para poderlos capturar tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades de lujo del planeta”, subrayó el mandatario.

Aseveró que para capturar “a los capos de capos” es necesario coordinar lo mejor de las inteligencias policiales, lo cual implica tomar una decisión política por el bienestar de la humanidad de “incautar sus bienes, sus palacios de lujo y sus cuentas bancarias abultadas en el sistema financiero internacional”.

“Necesitamos decisión política: en vez de golpear a un campesino sin tierra, golpear al capo de capos”, insistió.

​Incautacio​nes con inteligencia colombiana

En la Comisión de la ONU en Viena, el presidente Petro también exaltó el apoyo de Colombia en materia de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, particularmente por la incautación durante su Gobierno de 3.300 toneladas de cocaína tanto en territorio colombiano como en otras partes del mundo.

“Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada en alianza con 75 naciones para incautar, sin matar a nadie, 3.300 toneladas (de cocaína) en el área colombiana, en el planeta tierra; 80% de inteligencia colombiana”, expresó.

En el mismo orden, reiteró: “Colombia es esencial, por su experiencia, para irradiarla al conjunto del planeta. Yo creo que con la experiencia que tenemos y aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales en Europa, en Asia y en todo el mundo -con Estados Unidos incluido- tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína”.