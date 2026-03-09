Matador se burló de sí mismo tras no lograr una curul en el Senado: “Huelo a carne asada con patacón”

El caricaturista Matador se burló de si mismo tras su 'quemada' en las elecciones al Congreso.

Las elecciones legislativas Colombia 2026 dieron varias sorpresas por la no llegada de importantes personajes tanto de la política como de otros sectores ampliamente conocidos en la opinión pública. Uno de estos casos llamativos fue el del caricaturista Julio César González, conocido como Matador.

Y es que el creativo estaba lanzándose al Senado de la República por el partido Pacto Histórico, ocupaba el número 32 de la lista cerrada de la colectividad. Sin embargo, aunque el partido del presidente Gustavo Petro obtuvo una gran cantidad de votos y lograron 25 escaños, no alcanzó para que Matador fuera senador.

En ese sentido, Julio César González hace parte de los ‘quemados’ de las elecciones al Congreso; precisamente y fiel a su estilo satírico, se refirió a su participación electoral. Ante la pregunta de uno de sus seguidores de si había logrado una curul, el caricaturista respondió:

"Me chamusqué, pero huelo a carne asada con patacón. Delicioso“.

Igualmente, el creativo quien trabajó varios años para El Tiempo, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía suya hecha con inteligencia artificial, en la que se ve quemado, posando al lado del expresidente Álvaro Uribe, en las mismas condiciones. Allí escribió una frase conocida en Colombia por el extécnico Francisco Maturana:

“Perder es ganar un poco”.

Agregó: "Yo estoy contento porque él se quemó y el esta contento porque yo me quemé“.

Otros personajes que se ‘quemaron’ en su búsqueda de una curul en el Congreso

- Angélica Lozano

- Katherine Miranda

- Jorge Enrique Robledo

- Álvaro Uribe Vélez

- Miguel Polo Polo