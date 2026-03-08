En Vivo | Resultados de la consulta en Antioquia: Así votaron los paisas a las consultas interpartidistas

Los votantes de Antioquia también participaron este domingo, 8 de marzo, en las consultas interpartidistas realizadas en paralelo a las elecciones legislativas, un mecanismo que permite a los partidos y coaliciones definir sus candidatos presidenciales para las elecciones de 2026.
En el departamento se habilitaron tarjetones de consulta para varias coaliciones políticas, por lo que los ciudadanos pudieron elegir entre participar en las consultas de su preferencia o votar únicamente por el Senado y la Cámara de Representantes. Cada elector tuvo la posibilidad de escoger solo una consulta.
Así votaron los Antioqueños por las diferentes consultas interpartidistas
Antioquia tenía un censo electoral de 5.404.926 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. de los cuales 2.796.016 y 2.608.910 hombres. En total fueron instalados 1282 puestos de votación, 705 en área urbana, 6 en censo, 31 en cárceles y 540 en áreas rurales para un total de 16.388 mesas de votación.
Según los primeros reportes del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, miles de votantes en Antioquia acudieron a las urnas para participar en estos mecanismos de selección interna, que buscan definir quién representará a cada coalición en la primera vuelta presidencial.
Resultados Boletín #42:
Consulta de las Soluciones:
- Claudia López 37.368
- Leonardo Humberto Huerta 3088
Gran Consulta por Colombia:
- Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático) 673.985
- Aníbal Gaviria Correa (Unidos) 109.420
- Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia) 109.187
- Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno) 33.780
- Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes) 33.221
- Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo) 23.602
- Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia) 7706
- Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia) 7390
- David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino) 7244
Frente por la vida:
- Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico) 40.702
- Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos) 14.264
- Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza) 4084
- Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia) 2932
- Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza) 2427