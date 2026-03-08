En Vivo | Resultados de la consulta en Antioquia: Así votaron los paisas a las consultas interpartidistas

Los votantes de Antioquia también participaron este domingo, 8 de marzo, en las consultas interpartidistas realizadas en paralelo a las elecciones legislativas, un mecanismo que permite a los partidos y coaliciones definir sus candidatos presidenciales para las elecciones de 2026.

En el departamento se habilitaron tarjetones de consulta para varias coaliciones políticas, por lo que los ciudadanos pudieron elegir entre participar en las consultas de su preferencia o votar únicamente por el Senado y la Cámara de Representantes. Cada elector tuvo la posibilidad de escoger solo una consulta.

También le puede interesar: Denuncian que personas de una campaña están “ayudándole” a votar a la gente en Norte de Santander

Así votaron los Antioqueños por las diferentes consultas interpartidistas

Antioquia tenía un censo electoral de 5.404.926 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. de los cuales 2.796.016 y 2.608.910 hombres. En total fueron instalados 1282 puestos de votación, 705 en área urbana, 6 en censo, 31 en cárceles y 540 en áreas rurales para un total de 16.388 mesas de votación.

Según los primeros reportes del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, miles de votantes en Antioquia acudieron a las urnas para participar en estos mecanismos de selección interna, que buscan definir quién representará a cada coalición en la primera vuelta presidencial.

Resultados Boletín #42:

Consulta de las Soluciones:

Claudia López 37.368 Leonardo Humberto Huerta 3088

Gran Consulta por Colombia:

Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático) 673.985 Aníbal Gaviria Correa (Unidos) 109.420 Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia) 109.187 Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno) 33.780 Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes) 33.221 Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo) 23.602 Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia) 7706 Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia) 7390 David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino) 7244

Frente por la vida: