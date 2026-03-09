Lina Garrido, la ‘congresista del sombrero’ sí tuvo un cambio radical: se ‘quemó’ y perdió su curul

Tras los comicios legislativos del pasado domingo, el ‘guayabo’ electoral se hizo presente en muchas latitudes del territorio nacional, dentro de ellas Arauca, tierra de Lina Garrido, quien no alcanzó el umbral para seguir en el Congreso en el próximo periodo legislativo.

En su paso por el Capitolio, Garrido se caracterizó no solo por los proyectos que presentaba en pro de la salud y la seguridad del país, también por su férrea oposición a las políticas gubernamentales del presidente Gustavo Petro; con acciones que desataban polémica en su entorno y las redes sociales.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢 >>> Lalis pasó de influencer a ser Congresista del Pacto Histórico; muchos petristas no están de acuerdo

Gustavo Petro y Lina María Garrido. Foto: archivo.

La última de estas el pasado viernes 6 de marzo, por la que fue señalada de homofobia tras un trino en el que se fue de frente con la realización de una película en la que participa Petro y es pagada con el dinero en el estado; mezclándola con prácticas sexuales:

“Lástima que ya habían sacado al ministro “marica” de la Igualdad. Yo creo que a Petro le habría gustado mucho hacer un par de escenas con él, posiblemente jugando a las espaditas o clavándole la… espada. En fin, qué lástima”, expresó en aquel momento.

¿Cuántos votos sacó Lina Garrido en las votaciones legislativas?

Garrido era una de las cartas más sonadas del Cambio Radical y Alma para llegar al senado, teniendo el número seis en el tarjetón, pero a pesar de este apoyo y el de Abelardo de la Espriella, no logró quedarse con este puesto. A pesar de esto, ella aprovechó lo masivo de sus redes sociales para enviarle un mensaje de agradecimiento a las 30.502 personas que confiaron en ella.

Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación

En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduríarealizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia