En vivo | Resultados Senado y Cámara en Antioquia: Estos son los partidos que arrasaron

Antioquia es uno de los departamentos con mayor peso electoral en Colombia durante las elecciones legislativas de este domingo, 8 de marzo. Con 16.388 miles de mesas instaladas en todo el territorio, los votantes acudieron a las urnas para elegir a sus representantes al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

De acuerdo con los primeros resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, varias colectividades lograron consolidar una votación significativa en el departamento, lo que les permite perfilarse como las principales fuerzas políticas en Antioquia.

También le puede interesar: En Vivo | Resultados de la consulta en Antioquia: Así votaron los paisas a las consultas interpartidistas

Estos son los partidos políticos que arrasaron en las elecciones legislativas en Antioquia

Los resultados preliminares muestran qué partidos lograron concentrar la mayor cantidad de votos en el territorio antioqueño, una región que históricamente ha tenido un comportamiento electoral determinante para el equilibrio político del Congreso.

Resultados Senado Boletín #22:

Partido Centro Democrático: 528.744

Pacto Histórico Senado: 280.469

Partidos Conservador Colombiano: 174.091

Partido Liberal Colombiano: 168.828

Creemos: 131.158

Alianza por Colombia: 92.974

Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U: 55.037

En la elección de Cámara de Representantes por Antioquia, donde el departamento elige varias curules, también se evidenció una fuerte competencia entre los partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas que buscan ampliar su representación en el Congreso.

Resultados Cámara de Representantes Boletín #21:

Partido Centro Democrático: 439.463

Pacto Histórico Antioquia: 234.680

Creemos: 163.435

Partido Liberal Colombiano: 132.314

Partico Conservador Colombiano: 123.391

Según el censo electoral oficial, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en estas elecciones, en las que se definió la nueva composición del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

Los resultados completos continúan consolidándose a medida que avanza el preconteo en todo el país, mientras las autoridades electorales avanzan en el proceso de escrutinio para oficializar las cifras finales.