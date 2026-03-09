“Cerraré con broche de oro mi trabajo”: Angélica Lozano tras ser una de las quemadas en las elecciones del Congreso

Angélica Lozano fue una de las quemadas en el 2026

La senadora Angélica Lozano reaccionó públicamente a los resultados de las elecciones legislativas en las que no logró conservar su curul en el Senado, y envió un mensaje de agradecimiento a quienes la respaldaron durante su trayectoria política.

A través de sus redes sociales, la congresista expresó gratitud a sus seguidores y aseguró que, pese a no haber sido reelegida, continuará trabajando en el Congreso hasta el final de su periodo legislativo.

Angélica Lozano fue una de las que perdió su curul en el Senado en las elecciones legislativas de este 8 de marzo

“Gratitud desde el alma a tanta gente por su apoyo y cariño”, escribió Lozano en su mensaje tras conocerse los resultados electorales.

La senadora también anunció que buscará culminar su gestión legislativa con la aprobación de iniciativas que ha impulsado durante su paso por el Congreso.

“Cerraré con broche de oro mi trabajo en el Congreso logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio”, afirmó.

Durante su trayectoria legislativa, Lozano ha promovido iniciativas relacionadas con derechos laborales, transparencia y protección de poblaciones vulnerables, además de proyectos enfocados en fortalecer las garantías para mujeres y niños.

En esta etapa final de su periodo, la congresista señaló que concentrará sus esfuerzos en sacar adelante las iniciativas pendientes antes de la finalización del actual Congreso, en medio de un escenario político marcado por la renovación de varias curules tras las elecciones legislativas.

La votación de Jota Pe Hernández en Alianza Verde

En contraste con los resultados de Lozano, el senador Jota Pe Hernández se convirtió en el candidato más votado del Alianza Verde en las elecciones legislativas.

De acuerdo con el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernández obtuvo 159.956 votos, lo que lo ubicó como el congresista con mayor votación dentro de su partido en la elección al Senado.

El congresista, cuyo nombre es Jonathan Ferney Pulido Hernández, fue elegido por primera vez en 2022 y se dio a conocer inicialmente como creador de contenido en redes sociales antes de dar el salto a la política. En el Congreso ha centrado parte de su trabajo en denuncias de corrupción, control político y debates sobre el gasto público.