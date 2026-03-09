Calendario Electoral 2026: Guía definitiva para inscribir su cédula antes de las presidenciales

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

Tras la intensa jornada del pasado 8 de marzo, donde se definió el nuevo Congreso de la República y figuras como Juan Daniel Oviedo consolidaron votaciones históricas, Colombia pone la mira en el próximo 31 de mayo. Ese día, el país elegirá al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030, una decisión que marcará el rumbo de la nación por los próximos cuatro años.

Sin embargo, miles de ciudadanos que cambiaron de residencia o ciudad recientemente enfrentan una duda común: ¿Aún puedo inscribir mi cédula para participar? La respuesta es sí, pero el reloj corre.

La fecha límite: No lo deje para el último día

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales, que inició el 31 de mayo de 2025, entrará en su fase final muy pronto. Los colombianos tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para realizar este trámite.

Es vital recordar que la inscripción no es solo un requisito formal; es la garantía de que su puesto de votación sea cercano a su domicilio actual, facilitando el acceso efectivo al derecho al voto y fortaleciendo la transparencia del proceso electoral.

Paso a paso: ¿Cómo realizar la inscripción?

El proceso es sencillo y requiere de la presencia física del ciudadano para garantizar la seguridad del censo electoral. Aquí le explicamos qué debe hacer:

Ubicación: Acérquese a cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional o a los puntos autorizados en centros comerciales y sitios públicos. Identificación: Debe presentarse personalmente con su cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas o cédula digital). Formulario E-3: El funcionario procederá a diligenciar el formulario (físico o digital) y usted deberá estampar su huella dactilar. Residentes en el exterior: Quienes viven fuera del país pueden realizar este trámite de manera permanente en las sedes consulares, respetando el mismo cierre de dos meses antes de la elección.

¿Qué pasa si ya inscribí mi cédula antes?

Muchos ciudadanos se preguntan si deben repetir el proceso. La normativa es clara: si usted no ha cambiado de lugar de residencia, su puesto de votación sigue siendo el mismo. No obstante, si realizó una inscripción reciente y desea modificarla nuevamente, solo tendrá validez la última inscripción realizada dentro del periodo electoral.

Verificación del puesto de votación

Una vez completado el proceso, la Registraduría recomienda a los más de 35 millones de colombianos habilitados para votar verificar su lugar de votación. Puede hacerlo ingresando al portal oficial www.registraduria.gov.co, donde el sistema le indicará con precisión la mesa y el sitio asignado.

Recuerde que la inscripción de la cédula finaliza exactamente dos meses antes del día de la votación. Para las presidenciales del 31 de mayo, el sistema se cerrará a la medianoche del 31 de marzo.

El panorama político tras las legislativas del 8 de marzo dejó grandes sorpresas y nombres relevantes fuera del Senado, como Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano. Con un Congreso renovado, la elección presidencial se perfila como el evento democrático más importante de la década. ¡No se quede fuera!