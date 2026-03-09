El fin del clan: Caen dos hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ en menos de 72 horas

El cerco sobre la estructura de mando de las disidencias de las FARC se está cerrando de manera implacable. En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Vera Fernández, conocido en el mundo criminal como alias ‘El Conejo’, hermano del máximo cabecilla de este grupo armado, alias ‘Iván Mordisco’.

Le puede interesar: Angustiosos videos: ventarrón arrasó con asamblea en Suba y desplomó carpa sobre cientos de residentes

Este golpe se suma a la reciente detención de su otro hermano, Juan Gabriel Vera, alias ‘Jota’, dejando al descubierto la vulnerabilidad del círculo más íntimo y de confianza del temido jefe guerrillero.

Un “Plan Candado” que frustró la huida

La captura de alias ‘El Conejo’ no fue producto del azar. Tras la caída de ‘Jota’ en días previos, la Fuerza Pública anticipó que los integrantes de su núcleo familiar intentarían escapar. El operativo se centró en el municipio de Falan, Tolima, específicamente en el sector de La Plazuela.

Allí, mediante un Plan Candado de alta precisión, los uniformados interceptaron a ‘El Conejo’ justo cuando pretendía abordar un transporte público con destino a la ciudad de Bogotá. Con esta captura, se neutraliza a uno de los hombres encargados de la expansión de las disidencias hacia el centro del país.

El prontuario: Homicidios, secuestro y logística criminal

Alias ‘El Conejo’ no era un integrante menor en la organización. Según las investigaciones de la Fiscalía, este individuo tenía órdenes de captura vigentes por:

Homicidio agravado y secuestro.

Tráfico, fabricación y porte de armas.

Administración de bienes provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

Además, se le vincula directamente con la logística criminal necesaria para el sostenimiento de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y se le investiga por ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz, un hecho que agrava su situación jurídica ante el Estado colombiano.

La caída de un imperio familiar

En menos de un año, la estrategia de recompensas y la inteligencia militar han logrado desmantelar el núcleo de confianza de Mordisco. Con las capturas de ‘Yenny’, ‘Mono Luis’, ‘Jota’ y ahora ‘El Conejo’, el mensaje del Ministerio de Defensa es contundente: no hay refugio seguro para quienes lideran la economía criminal de la extorsión y el narcotráfico.

“La información ciudadana está permitiendo golpear el núcleo de confianza de alias ‘Mordisco’. El Estado no se detiene”, señalaron fuentes oficiales tras el operativo.

Actualmente, las autoridades mantienen una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que permita dar con el paradero definitivo de alias ‘Iván Mordisco’. Mientras tanto, los hermanos Vera Fernández deberán responder ante la justicia por los delitos de tortura y homicidio que sembraron el terror en regiones como El Peñón y Falan.