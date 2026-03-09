Angustiosos videos: ventarrón arrasó con asamblea en Suba y desplomó carpa sobre cientos de residentes

Un ventarrón repentino provocó el colapso de una carpa estructural en el conjunto residencial Mirador del Parque, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. El incidente dejó cuatro adultos y un menor de edad con lesiones, quienes participaban junto a otras 200 personas aproximadamente en la asamblea de copropietarios.

La reunión administrativa transcurría en las áreas comunes de la unidad residencial, ubicada a escasos metros del CEFE Fontanar del Río. Los asistentes reportaron que el clima se deterioró drásticamente en cuestión de minutos, desatando un fuerte aguacero que obligó a la multitud a concentrarse y resguardarse bajo la cubierta instalada para el evento. La fuerte presión de las ráfagas de viento desestabilizó la instalación, levantando la lona y doblando los soportes metálicos hasta que la estructura cedió por completo y cayó sobre los vecinos.

Videos en redes sociales registran el caos durante la asamblea

La magnitud de la emergencia quedó documentada en múltiples videos grabados por la comunidad que ya circulan en plataformas digitales. Las imágenes evidencian el pánico generalizado, los gritos de los asistentes y el esfuerzo contrarreloj de varios residentes que reaccionaron de inmediato para levantar los pesados tubos. Los propios vecinos organizaron la evacuación y auxiliaron a las personas que quedaron atrapadas entre las sillas plásticas y la estructura colapsada.

Diversas cuentas difundieron por medio de la plataforma X varias de estas grabaciones, las cuales evidencian la fuerza inusual de los vientos que cruzaron por la zona noroccidental de la capital.

La respuesta ciudadana permitió extraer a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a las instalaciones del Hospital de Suba. Luego de la respectiva valoración médica, los especialistas confirmaron que los cinco pacientes sufrieron golpes y contusiones, pero se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo para descartar fracturas o complicaciones internas.