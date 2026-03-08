Restricciones de movilidad para las elecciones 2026: ¿Habrá prohibición de parrillero en moto en Colombia?

A medida que Colombia se prepara para una de las jornadas democráticas más importantes de los últimos años, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ha emitido el decreto de orden público que dicta las normas de convivencia y seguridad para el normal desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con el marco legal vigente para estas elecciones de 2026, el Gobierno Nacional ha otorgado facultades a los alcaldes y gobernadores para que, según el análisis de seguridad de cada región, decidan si imponen o no la restricción de parrillero en moto.

A diferencia de la Ley Seca, que es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, la prohibición del acompañante es una medida discrecional. Esto significa que cada ciudad puede tener normativas distintas dependiendo de las alertas emitidas por sus consejos de seguridad.

Las ciudades con esta medida

En las principales capitales, la tendencia para este 8 de marzo es mantener la libre circulación para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos a sus puestos de votación. Sin embargo, en zonas del país donde se han detectado riesgos de alteración del orden público o posibles actos vandálicos, algunas administraciones municipales podrían decretar la restricción.

En Pereira, por ejemplo. la restricción del parrillero en motocicleta para hombres y mujeres mayores de 14 años. Por su parte, en Villavicencio habrá prohibición del parrillero hombre en motocicleta para ciudadanos entre los 12 y 65 años de edad. Finalmente, en Tunja también habrá prohibición de parillero desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Otras recomendaciones

Es fundamental que los motociclistas tengan en cuenta los siguientes puntos:

Consulta local: Antes de salir de casa, verifique las redes sociales oficiales de la Alcaldía o la Secretaría de Movilidad de su municipio.

Antes de salir de casa, verifique las redes sociales oficiales de la Alcaldía o la Secretaría de Movilidad de su municipio. Excepciones: En caso de que se decrete la restricción en alguna zona, suelen quedar exentos los vehículos de seguridad, emergencias, servicios públicos y aquellos conductores que trabajen para plataformas de mensajería (debidamente identificados).

En caso de que se decrete la restricción en alguna zona, suelen quedar exentos los vehículos de seguridad, emergencias, servicios públicos y aquellos conductores que trabajen para plataformas de mensajería (debidamente identificados). Sanciones: El incumplimiento de estas medidas de tránsito durante la jornada electoral conlleva multas económicas superiores a los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización inmediata del vehículo.

