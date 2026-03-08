Alcaldía revela detalles sobre impresionante crater en vía de Suba y hace advertencia por elecciones

Un impactante hundimiento en plena vía soprendió a los transeúntes de la localidad de Suba, en Bogotá, en la tarde del 7 de marzo. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, en el sector de La Gaitana, cuando el asfalto cedió y reveló un significante socavón que detuvo la movilidad.

Según videos captados en el momento, la capa habría cedido de la nada dejando un crater en la calle que, al parecer, no es el primero que se presenta en la zona, donde los habitantes denuncian un deterioro general de la vía 139.

Lo que dice el Idiger

En horas de la noche, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar Castro, explicó la situación de la afectación víal. Según el funcionario, ya se hicieron verificaciones estructurales de las viviendas y comercios a cada costado de la calle con el cráter y no se detectó ningún riesgo, por lo que no se han realizado evacuaciones en la zona.

“Con la Secretaría de Movilidad, el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y las demás entidades del orden distrital, empresa de acueducto, y quienes tienen redes en esta importante vía, hemos venido desarrollando acciones para verificar las condiciones y emprender, en el menor tiempo posible, las intervenciones para reactivar el tránsito en el sector”, señaló Castro.

Advertencia por elecciones

Por su parte, César Salamanca, alcalde local de Suba, indicó que sigue habiendo un riesgo de que el socavón se extienda hacia el oriente o el occidente, por lo cual el cierre se hará sobre la calle 139 desde la carrera 118 hasta la 127.

Salamanca hizo énfasis en los puestos de votación que se verán afectados por el cierre, que serán el Colegio Dulce María, Coliseo Tibabuyes y Colegio la Toscana. “Por favor tomen una vía alterna y vénganse con tiempo a realizar la votación”, recomendó el funcionario.