Capturan a una mujer armada y con particular droga en evento político de Paloma Valencia

La jornada política que lideraba la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia en Honda, Tolima, estuvo marcada por un inesperado episodio de seguridad que terminó con la captura de una mujer armada en medio del evento. El acto, en el que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transcurría con normalidad cuando el esquema de protección detectó un comportamiento sospechoso entre el público.

El encuentro político comenzó hacia las 11:00 de la mañana y contaba con un robusto dispositivo de seguridad conformado por más de 60 hombres entre Policía Nacional, unidades del GOES, esquema privado y uniformados de cuadrante. Según explicó Holman Guevara, director del partido en el Tolima, la mujer se acercó a la tarima con un celular en la mano, aparentando grabar el evento. Sin embargo, el personal de seguridad notó que el dispositivo no estaba registrando imágenes, lo que activó las alertas.

Dragoneante del INPEC capturada con pistola y droga en campaña de Paloma Valencia en Tolima

Tras la intervención inmediata, los uniformados procedieron a requisarla y encontraron en su poder un arma de fuego tipo pistola, presuntamente calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y sin el respectivo permiso para porte. Además, durante el procedimiento se halló una dosis de Tusi, una sustancia psicoactiva conocida también como “cocaína rosada”.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sería funcionaria del INPEC en calidad de dragoneante y, según la información preliminar, se encontraba de vacaciones. La institución aclaró que su presencia en el evento obedecía a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.

La captura fue inmediata y silenciosa, lo que evitó pánico entre los asistentes. Ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni la precandidata Paloma Valencia se percataron del hecho mientras permanecían en la tarima. La caravana política continuó su recorrido sin contratiempos y solo más tarde, cuando se encontraban en Mariquita, fueron informados de lo sucedido.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de los cargos que puedan derivarse por la posesión de la sustancia incautada. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura, en la que un juez definirá su situación jurídica.

El caso ha generado inquietud en el entorno político, especialmente por el contexto electoral y la cercanía de figuras públicas de alto perfil durante el evento. Desde la organización destacaron que el esquema de seguridad actuó con rapidez y eficacia, neutralizando cualquier riesgo potencial.

Este hecho reabre el debate sobre la seguridad en actos políticos en plena campaña electoral y sobre los controles para evitar el ingreso de personas armadas a concentraciones públicas. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer las verdaderas intenciones de la mujer y si existía algún plan más allá de su presencia individual en el lugar.