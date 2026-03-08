Julio César Herrera en contra de Petro tras ataques a la Registraduría, “Qué manera de torpedear”

Julio César Herrera se ha consolidado como uno de los actores más versátiles y queridos de la televisión colombiana, logrando que su talento trascienda generaciones. Aunque su interpretación del inolvidable mensajero ‘Freddy Stewart Contreras’ en la histórica ‘Yo soy Betty, la fea’ le otorgó un lugar privilegiado en el corazón del público y en la cultura pop latinoamericana, su carrera es mucho más que un solo personaje. Herrera ha demostrado su gran capacidad actoral en producciones como ‘Francisco el matemático’ y ‘Las detectivas y el Víctor’, además de brillar en las tablas del teatro y en formatos de telerrealidad como ‘MasterChef Celebrity’, donde su carisma y buen humor lo convirtieron en uno de los favoritos de la audiencia.

En medio de la jornada electoral las diferentes reacciones no se han esperar por parte de las figuras políticas, una de las declaraciones más importantes es sin duda, las de Gustavo Petro, quien ante de que finalizaran las votaciones añadió por medio de su cuenta de ‘X’: “Cómo afirmé hay una verdadera propaganda de la Registraduria por las consultas que fueron saboteadas por el CNE de manera irregular al no dejar participar a quienes lo solicitaron.Los jurados no deben ofrecer tarjetón de consulta, el que quiera votar por ellas lo puede hacer, pero hasta ahí”.

Ante el hecho y como es costumbre la serie de críticas para el presidente no se han hecho esperar y una de las que más resaltó tuvo que ver con Julio César Herrera, conocido actor colombiano, quien aseguró: “Qué manera de torpedeaer la democracia. Así se gobierna solo para un sector del país, gran ejemplo, presidente”.