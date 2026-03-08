Roy Barreras opacó a Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida y es el otro candidato del Pacto

En la jornada electoral de este domingo, además de elegir a los nuevos integrantes del Congreso, los colombianos también participan en consultas políticas que buscan definir o fortalecer candidaturas presidenciales de cara a las elecciones de 2026. En el caso de la izquierda, el bloque cercano al Gobierno ha vivido un proceso particular tras la consulta interna del Pacto Histórico.

Los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas realizadas este domingo serán claves para medir la fuerza real de cada bloque político y anticipar el escenario que se configurará para las elecciones presidenciales de 2026, previstas para el 31 de mayo.

¿Quiénes eran los candidatos de la consulta de Frente por la Vida?

Este domingo se llevan a cabo en Colombia las elecciones legislativas de 2026, una jornada clave en la que los ciudadanos eligen a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participan en consultas internas de distintas coaliciones políticas para definir a sus candidatos presidenciales. Más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en esta jornada, que también sirve como un primer termómetro de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en los próximos meses.

La consulta del Frente por la Vida se da en un momento de fragmentación dentro del progresismo. Aunque el senador Iván Cepeda Castro es considerado el candidato del Pacto Histórico y aparece liderando algunas encuestas, no participa en esta consulta. Esto abrió espacio para que figuras como Barreras y Quintero disputen el respaldo de sectores cercanos al gobierno y de votantes de izquierda que buscan definir una candidatura para las presidenciales.

¿Quién ganó la consulta del Frente por la vida?

Roy Barreras: 3,59% del total con 159.073 votos.

Daniel Quintero: 3,19% del total con 141.000 votos.

