“¿En qué lista está Pastrana? En la de Epstein”: el duro comentario de Jennifer Pedraza contra el expresidente

La representante a la Cámara y candidata al Senado Jennifer Pedraza causó revuelo en la opinión pública por un comentario que hizo sobre el expresidente Andrés Pastrana en plena jornada electoral.

(Lea más contenidos políticos dando clic en: Destruyen puestos de votación en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar, Bolívar, en medio de las elecciones 2026).

En su trino, Pedraza mencionó con tono irónico el término “lista”, que se refiere a los listados de candidatos que aparecen en los tarjetones.

“¿En qué lista está Pastrana? En la de Epstein“, trinó Pedraza.

Con ello, se refería a la aparición del exmandatario en los archivos de Jeffrey Epstein, el fallecido proxeneta estadounidense sobre quien pesan múltiples denuncias de acoso y abuso sexual.

Las dudas que Pastrana no ha despejado sobre su relación con Epstein

Tras la aparición del nombre de Pastrana en los archivos de Epstein, que incluían una foto con la pareja del proxeneta -Ghislaine Maxwell-, más de cien mujeres periodistas, académicas, escritoras e intelectuales publicaron una carta abierta pidiéndole explicaciones al exmandatario.

“De acuerdo con lo que usted ha señalado, las fotos publicadas en los Archivos Epstein, en las que aparece al lado de Ghislaine Maxwell, fueron tomadas en la base militar de Tolemaida, en el marco del Plan Colombia, durante su presidencia, entre junio y julio de 2002, al final de su periodo presidencial. ¿Con qué fin la invitó al país? ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita? ¿Por qué Maxwell, una invitada extranjera, lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)?”, le preguntaron las mujeres en la carta.

A finales de febrero de este año, Pastrana publicó un trino escueto en el cual se refirió a estos cuestionamientos.

“Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas. Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado. ¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados -por los registros de vuelo, y otros medios- les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?, se preguntó el exmandatario.