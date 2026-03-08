Destruyen puestos de votación en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar, Bolívar, en medio de las elecciones 2026.

Tomada de la cuenta de Instagram del Diario El Pilón.

Un hecho de violencia electoral se registró en las primeras horas de la jornada de votación de este 8 de marzo de 2026, luego de que fueran destruidas urnas y cubículos de votación en Barranca Vieja, corregimiento del municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió pocas horas antes de la apertura oficial de las urnas, cuando desconocidos vandalizaron el material electoral correspondiente a cuatro mesas de votación instaladas en esa zona del norte del país.

Destruyen urnas y cubículos en puesto de votación de Calamar, Bolívar, en plena jornada electoral 2026

Las autoridades investigan lo sucedido mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que ya se activaron los protocolos para hacer seguimiento a la situación y garantizar el desarrollo de la jornada electoral 2026.

Registraduría y autoridades hacen seguimiento a lo ocurrido

Tras conocerse el hecho, la Registraduría Nacional indicó que las autoridades competentes se encuentran verificando lo sucedido en el corregimiento de Barranca Vieja para establecer las circunstancias del ataque contra los puestos de votación.

El objetivo de las autoridades es determinar quiénes estarían detrás de la destrucción del material electoral y si el hecho podría afectar el normal desarrollo de la jornada democrática en ese sector del departamento de Bolívar.

La situación ocurre en medio de las elecciones al Congreso y consultas interpartidistas, un proceso electoral que moviliza a millones de colombianos en todo el país.

Más de un millón de testigos electorales acreditados

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que para las elecciones de este 8 de marzo fueron acreditados 1.034.532 testigos electorales, una cifra considerada histórica en Colombia.

La entidad destacó que el número representa un aumento significativo frente a las elecciones de 2022, cuando se registraron 394.235 testigos.

Según el CNE, este crecimiento implica que el 98,8% de las mesas de votación habilitadas en el país tendrán al menos un testigo electoral, encargado de vigilar el proceso antes, durante y después de la jornada.

Los partidos con más testigos electorales

Entre los partidos y movimientos políticos que más testigos electorales acreditaron para las elecciones al Congreso se encuentran:

Pacto Histórico , con 93.329 testigos .

, con . Centro Democrático , con 87.645 .

, con . Partido Liberal , con 82.992 .

, con . Ahora Colombia , con 69.517 .

, con . Frente Amplio Unitario , con 66.110 .

, con . Partido Conservador, con 56.018.

En el caso de las consultas interpartidistas, el Centro Democrático encabeza la lista con 84.217 testigos electorales acreditados.

Mayor vigilancia tecnológica y observación electoral

El Consejo Nacional Electoral también informó que en estas elecciones habrá 10.720 auditores de sistemas, encargados de supervisar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas utilizadas en el proceso electoral.

Esta cifra representa un aumento del 5.663% en comparación con procesos anteriores, lo que refleja un mayor esfuerzo por fortalecer los controles y la transparencia del sistema electoral.

Asimismo, el organismo destacó un incremento significativo en la observación electoral nacional e internacional.

Mientras que en 2022 participaron 55 delegados internacionales, para estas elecciones 482 observadores extranjeros acompañarán la jornada, lo que representa un incremento del 775%.

En cuanto a la observación nacional, se reporta la participación de 8.429 ciudadanos, lo que significa un aumento del 126% frente a procesos anteriores.

Investigación por destrucción de material electoral

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido en Barranca Vieja, Calamar (Bolívar), donde se registró la destrucción de urnas y cubículos de votación.

El caso se suma a los incidentes que suelen generar preocupación durante las jornadas electorales, en las que las autoridades buscan garantizar la seguridad, la transparencia y el derecho al voto de los ciudadanos.

Mientras avanzan las investigaciones, las entidades electorales reiteraron su compromiso de proteger el proceso democrático y garantizar que las elecciones 2026 en Colombia se desarrollen con las garantías necesarias para todos los votantes.