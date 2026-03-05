Ojo con el voto: la lista de candidatos cuestionados que buscan curul en el Senado

La cantidad de candidatos al Senado enredados en escándalos es abrumadora. Para que no tenga que revisar nombre por nombre, en PUBLIMETRO hicimos una lista resumida a partir de investigaciones periodísticas, judiciales y denuncias de la sociedad civil.

(Lea también: “Juego sucio”: Abelardo de la Espriella aseguró que no es homofóbico y se enfureció por señalamientos).

Antes de empezar, es importante dejar claro que ninguno de ellos está cumpliendo condenas o sanciones disciplinarias que les impidan ocupar cargos públicos. Por eso es que pueden aspirar a un cargo de elección popular. Y aunque es cierto que en todos los casos debe prevalecer la presunción de inocencia, también es verdad que los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles han sido los cuestionamientos que pesan sobre sus candidatos.

Partido de la U

En esta colectividad hay una robusta lista de candidatos que tienen nexos con clanes políticos y polémicos empresarios, además de investigaciones penales o disciplinarias activas.

Entre los que son conocidos por ser parte de clanes políticos está Julio Alberto Elías Vidal, hermano del exsenador Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, condenado por el famoso caso de corrupción de Odebrecht. Pero no es el único con hermanos cuestionados. En la lista de la U también está John Moisés Besaile Fayad, hermano del célebre Musa Besaile, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga.

Mientras tanto, José Alfredo Gnecco Zuleta es conocido por ser parte del clan Gnecco. Su padre, Lucas Gnecco, fue gobernador del Cesar y recibió varias condenas por corrupción. Gnecco Zuleta además ha sido muy cercano a su tía, Cielo Gnecco, investigada por el presunto asesinato de un contratista de la Gobernación del Cesar. Como dato curioso, José Alfredo también es cuñado de la precandidata Vicky Dávila, pues su esposo es José Amiro Gnecco, quien ha estado desligado de la política.

Más abajo en la lista al Senado del Partido de la U también está el nombre de Freddy Camilo Gómez Castro, quien fue funcionario de la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro y apareció mencionado en múltiples audios dentro de la investigación de alias Papá Pitufo. A su candidatura, ya le dedicamos un video completo.

En la lista, además, está Maria Irma Noreña Arboleda, esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. En diciembre, la Procuraduría le abrió una investigación a Salazar debido a que habría estado promoviendo la candidatura de su esposa pidiendo a funcionarios que recogieran firmas a su favor.

En esta colectividad, también hay otros candidatos que han sido investigados con nombre propio. Ese es el caso de Julio Elías Chaguï, uno de los congresistas bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Por otro presunto caso de corrupción, esta vez en Coldeportes, también está siendo investigado Antonio José Correa, el número 6 en la lista al Senado del Partido de la U.

Partido Conservador

No hay que ahondar mucho en la lista al Senado de los conservadores para encontrar a candidatos cuestionados. Su cabeza de lista, David Barguil tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de tráfico de influencias en el Departamento de Prosperidad Social.

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia también le abrió una investigación formal al número 3 de la lista del Partido Conservador, el congresista Miguel Ángel Barreto, quien resultó salpicado en la investigación por el caso de ‘Las Marionetas’.

Los líos no paran ahí. En los últimos días ha vuelto a sonar el nombre del representante a la Cámara Wadith Manzur, cuya candidatura estuvo en vilo esta semana debido a que la Corte Suprema de Justicia estaba definiendo si enviarlo a él y a otros cinco congresistas a prisión. El alto tribunal debe decidir si los lleva a juicio por el delito de cohecho impropio en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Centro Democrático

El Centro Democrático aspira a ser uno de los partidos más votados en estas elecciones. En su lista, hay varios nombres llamativos.

El hoy senador José Alirio Barrera, cuyo bastión político está en los llanos orientales, ha sido señalado por investigaciones periodísticas de acumular terrenos baldíos. Puntualmente, un reportaje de Casa Macondo advierte que el congresista “ha hecho una fortuna negociando tierras de la nación destinadas a familias pobres”.

El Centro Democrático, además, no ha sido ajeno a los clanes políticos. De hecho, el número 11 en la lista, Óscar Leonardo Villamizar, es parte del clan Villamizar de Santander. Es hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado por el delito de concusión, asociado al llamado carrusel de las notarías.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe político del Centro Democrático también está en la lista al Senado y también ha estado inmerso en varios procesos penales. El más avanzado de ellos fue por soborno a testigos y fraude procesal. Aunque fue condenado en primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia estudia un recurso de casación radicado por las víctimas del caso.

Cambio Radical - Alma

Quizás uno de los nombres de Cambio Radical que más ha sonado en las últimas semanas es el de Didier Lobo. Su cara, su nombre y una pieza de propaganda política que invitaba a votar por él apareció en un carrotanque de agua en Aguachica, Cesar. Por este caso se pronunció hasta el presidente Gustavo Petro. Según la Fundación Paz y Reconciliación, contra Lobo hay cerca de 19 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia.

César Lorduy fue presidente del Consejo Nacional Electoral, ha sido muy cercano al clan Char de Barranquilla y ha recibido duros señalamientos por violencia contra mujeres. Uno de ellos se presentó cuando Lorduy tenía 23 años y presuntamente le habría disparado con una escopeta a una compañera de trabajo. Según el hoy candidato al Senado, el arma se habría disparado de forma accidental. Sin embargo, la familia de la joven ha señalado que el disparo habría sido deliberado. La investigación, en todo caso, fue archivada. En 2024, además, Lorduy fue señalado por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre por un presunto caso de acoso sexual.

Frente Amplio Unitario

La coalición impulsada por el precandidato presidencial Roy Barreras también tiene varios cuestionados. Quizás uno de los más visibles es Máximo Noriega, quien estuvo salpicado en el proceso penal que se adelantó contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. A Noriega lo señalan de haber recibido presuntos dineros irregulares para la campaña presidencial del actual primer mandatario. Los hechos aún están siendo investigados.

En esta coalición también apareció el nombre de Olga Milena Flórez Sierra, quien es la esposa del condenado excongresista Musa Besaile. En 2023 esperaba lanzarse a la Gobernación de Córdoba, pero prefirió apoyar a Gabriel Calle Aguas, hermano de Andrés Calle, el expresidente de la Cámara señalado de hacer parte del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Pacto Histórico

El Pacto Histórico, la colectividad del presidente Gustavo Petro, espera ampliar sus curules en el Senado. Su lista cerrada, sin embargo, no ha estado desprovista de cuestionamientos.

Uno de los clanes políticos que ha tenido mayor incidencia en el partido es el Clan Torres. De hecho, Pedro Flórez ha sido públicamente conocido por ser un aliado de esa familia en el Congreso. Además, ha sido muy cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Entre tanto, el representante a la Cámara David Racero también dio mucho de qué hablar durante el año pasado. Racero, que busca pasar al Senado, está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia por concusión. Varias investigaciones periodísticas señalaron a Racero de presuntas peticiones a un miembro de su UTL para trabajar en un fruver. En su momento causaron indignación las exigencias que les hizo a los trabajadores de ese negocio familiar, más aún porque está en un partido que pretende darles mejores condiciones laborales a los ciudadanos.

Otra candidata cuestionada del Pacto Histórico ha sido Laura Cristina Ahumada, la esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. En octubre del año pasado, la Procuraduría suspendió por tres meses a Vásquez tras señalarlo de participar en política. Al parecer, habría estado apoyando la candidatura de su esposa en la consulta interna del Pacto. Sin embargo, el Tribunal Superior de Santander tumbó la suspensión.

Coalición de Alianza Verde, En Marcha y ASI

En los partidos de centro también hay figuras cuestionadas. El exembajador de Nicaragua León Freddy Muñoz estuvo inmerso en un proceso penal por presunto narcotráfico. Sin embargo, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Muñoz, además, fue muy criticado porque durante su paso por la embajada de Colombia en Nicaragua, alojó en su casa al prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. En su momento, Múñoz aseguró que cuando González llegó a Nicaragua aún no estaba tan claro su papel en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Eso sí, ha reconocido públicamente que es su amigo cercano.

González, de hecho, fue una figura central dentro de Alianza Verde, pues es su fundador y fungió como copresidente hasta su llegada al Gobierno Petro.

Pero otros partidos dentro de la coalición también tienen figuras controvertidas. Recientemente, el también candidato a la Cámara Camilo Enciso radicó una denuncia penal contra la congresista Berenice Bedoya, del partido ASI, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Según Enciso, un miembro de la UTL de Bedoya dejó en evidencia que dos hijos de la senadora recibieron contratos mientras se discutía la reforma a la salud.

Por su parte, el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado protagonizó un escándalo por una presunta red de corrupción en la Unidad para las Víctimas. En septiembre del año pasado, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el director de la entidad, Adith Rafael Romero Polanco, y el senador Moreno Hurtado tras una investigación publicada por la revista Semana. El ente de control trata de establecer si es cierto que 22 de los 42 cargos directivos de la Unidad para las Víctimas están en manos de aliados del senador.

Partido Liberal

El histórico Partido Liberal también tiene varios candidatos al Senado fuertemente cuestionados. Quizás uno de los más reconocidos es Richard Aguilar, conocido por ser parte del clan Aguilar de Santander y un político con votos propios. Fue gobernador de Santander entre 2015 y 2019, y su mandato estuvo marcado por múltiples polémicas. En 2021 la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura. En octubre de ese año, la Fiscalía presentó un escrito de acusación en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Aunque no ha habido una decisión de fondo, Aguilar recuperó su libertad e incluso quiere volver al Congreso.

Si hay que hablar de clanes políticos aliados con los liberales, es clave mencionar a Yessid Enrique Pulgar. Es el número 5 de la lista y es hermano de Eduardo Pulgar, tristemente célebre porque en 2021 fue condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel por tráfico de influencias y cohecho.

Esta lista de nombres, sin embargo, es apenas un aparte de la gran cantidad de candidatos al Congreso que estarán participando en las elecciones de este 8 de marzo. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), por ejemplo, elaboró un informe en el cual incluyó a 78 candidaturas que consideró cuestionadas de cara a estos comicios. “Este ejercicio solo busca visibilizar las situaciones que giran alrededor de aquellos quienes aspiran representar a los colombianos en uno de los espacios más importantes del poder político del país”, advirtió Pares.