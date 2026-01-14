Señalado operador político de ‘Papá Pitufo’ terminó en la lista al Senado del Partido de la U

En diciembre pasado concluyó la inscripción de candidatos al Congreso por parte de los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. En las listas entraron viejas caras conocidas del Legislativo, figuras públicas que han querido incursionar en la política e incluso creadores de contenido. Pero recientemente hubo un nombre que llamó la atención de la opinión pública: el de Freddy Camilo Gómez, quien ocupó la casilla 40 en la lista del Partido de la U.

El nombre de Gómez cobró relevancia el año pasado por sus presuntos nexos con Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo y señalado de ser un poderoso zar del contrabando en Colombia. En audios y videos en poder de la Fiscalía se ha evidenciado la cercanía de Gómez con alias Papá Pitufo. De hecho, varias investigaciones periodísticas lo identifican como el supuesto hombre de confianza de Diego Marín.

En un reportaje de Noticias Caracol de marzo del año pasado se publicó una llamada en la cual Gómez alertaba a un policía llamado Álvaro Galvis -quien era un infiltrado de las autoridades en la organización de ‘Papá Pitufo’- por un video en el que los captaron al uniformado, al mayor Peter Steven Nocua, exdirector de la Polfa en Cartagena, y a ‘Papá Pitufo’. En otra llamada, Gómez también le advirtió a Galvis que ‘Papá Pitufo’ estaba sospechando de él debido a una alerta que había recibido de otra policía.

En esa misma investigación de Noticias Caracol fue publicado un video de una cámara de seguridad en el cual se observa una reunión entre ‘Papá Pitufo’ y Camilo Gómez en un restaurante del norte de Bogotá.

Poco después, el medio de comunicación Vorágine publicó otra investigación en la que recoge varias visitas que hicieron al Congreso de la República Camilo Gómez y César Valencia, también señalado de ser cercano a ‘Papá Pitufo’. Según el artículo, ambos hombres habrían sido identificados como supuestos ‘operadores políticos’ del presunto zar del contrabando e ingresaron 54 veces al Congreso.

Una de esas visitas, que se dio en junio del 2023, coincidió con la aprobación de una iniciativa que le recortaba presupuesto a la Dian. El director de esa entidad en ese entonces era Luis Carlos Reyes, quien también hizo duros señalamientos contra Gómez y Valencia.

“Camilo Gómez y César Valencia, presuntas fichas de ‘Papá Pitufo’ que junto con William Castellanos y Juan Fernando Petro me pidieron cargos en la DIAN, fueron recibidos 54 veces en el Congreso cuando se presionaba a la DIAN en la reforma tributaria y adición presupuestal“, advirtió en abril del año pasado el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, tras la publicación de la investigación de Vorágine.

Camilo Gómez también fue director del Ipes en la Alcaldía de Petro

Esta no es la primera vez que Gómez está en boca de la opinión pública. De hecho, antes de que su nombre se hiciera conocido por su cercanía a ‘Papá Pitufo’, ya había ocupado un importante cargo público: fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) durante el paso del hoy presidente Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá.

Al cargo llegó en marzo del 2015 y el Distrito hizo mención de su nombramiento en una nota de prensa. “El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, posesionó como nuevo director del Instituto para la Economía Social (IPES) a Camilo Gómez Castro. El nuevo director de la IPES es administrador público especializado en proyectos de desarrollo, se encuentra cursando actualmente una maestría en Dirección del Desarrollo Local en la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en varios artículos, documentos de economía y publicaciones de libros”, señaló el Distrito en su comunicado del 2015.

¿Cómo llegó Camilo Gómez a la lista del Partido de la U?

Pues bien, tras varios años alejado de la vida pública, Gómez Castro está buscando convertirse en senador de la República y apareció en el número 40 de la lista al Senado del Partido de la U.

Para entender cómo llegó a esa posición, PUBLIMETRO se comunicó con la copresidente del partido Clara Luz Roldán, quien a su vez le dio la vocería de este caso al secretario general de la colectividad, Jorge Luis Jaraba.

Por medio de un chat de WhatsApp, Jaraba respondió a las preguntas enviadas por este medio. Para empezar, advirtió que Camilo Gómez llegó al Partido de la U por medio de una convocatoria pública llamada ‘Líderes que transforman’ destinada a personas que tenían interés en convertirse en candidatos al Senado.

Ahora bien, cuando se le preguntó si en el Partido de la U estaban al tanto de las investigaciones periodísticas que señalan al Camilo Gómez de ser un presunto operador político de alias Papá Pitufo, Jaraba advirtió que no tenía antecedentes en organismos de control y señaló que las investigaciones periodísticas no se tienen en cuenta para decidir si un candidato recibe el aval o no.

“El partido para tomar decisiones sobre avales tiene como insumos la generación de antecedentes por parte de los organismos de control, la información que la ventanilla única del ministerio del Interior genere sobre el interesado, así mismo la información de la hoja de vida, concepto del comité de ética del partido, concepto del veedor del partido y luego decision de los directores en conjunto con los congresistas que hacen parte de la dirección alterna del partido; no se tiene como insumo información periodística”, advirtió Jaraba.

Frente al número que le asignaron a Gómez en la lista, explicó que fue producto de un sorteo que se realiza en la Secretaría General del partido, pues los únicos que tienen la posibilidad de escoger su número son los actuales senadores del partido.

Los acercamientos de Gómez con líderes políticos del Tolima

Pero más allá de las versiones oficiales del Partido de la U, Gómez Castro ha tenido acercamientos con políticos regionales que han manifestado un respaldo a sus aspiraciones. Según indicó el medio regional tolimense Cambio In en septiembre del año pasado, Gómez se reunió con un líder político regional llamado Carlos Andrés Benítez Aviles, excandidato a la Alcaldía de Planadas, Tolima.

Benítez Aviles compartió una foto de la reunión en su cuenta de Facebook y le manifestó su apoyo a través de esa publicación. Lo curioso es que una página de Facebook llamada ‘Unisur Tolima Oficial’, hizo eco de la noticia y advirtió que Gómez tenía intenciones de llegar al Senado con el aval del Partido Liberal.

En esa misma cuenta de Facebook han compartido varias publicaciones de la campaña de Gómez Castro al Senado. En una de ellas aparece al lado de Benítez Aviles. ”Amigas y amigos del departamento del Tolima, me encuentro aquí con Carlos Andrés, mi amigo, el coordinador de U 40, la identificación que nosotros tenemos ahora como proyecto de Senado", comentó Gómez Castro en el video, publicado el pasado 24 de diciembre.

Lo curioso es que Benítez Aviles también ha sido cercano al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. De hecho, en su cuenta de Facebook ha publicado varias fotos asistiendo a eventos e invitaciones de Hurtado.

A su vez, en marzo del año pasado, Andrés Hurtado fue elegido como presidente del Partido de la U en Tolima y en la actualidad está apoyando a la senadora Norma Hurtado, quien busca regresar al Legislativo este 2026. Incluso, en octubre del año pasado señaló que su esposa, Lady Galeano, sería la gerente de campaña de Norma Hurtado.

Entre tanto, en sus redes sociales también ha impulsado la candidatura de su hermana, Carolina Hurtado, quien aspira a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en Tolima.

En esto coincidió con Benítez Aviles, quien en redes sociales ha hecho publicaciones de los recorridos que está haciendo por varios municipios del sur del Tolima, promocionando al mismo tiempo las candidaturas de Carolina Hurtado y Camilo Gómez Castro.

PUBLIMETRO se comunicó con los hermanos Hurtado para consultarles por su relación con Camilo Gómez Castro, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Adicionalmente, este medio le envió un correo con varias preguntas a Camilo Gómez. Por lo pronto, tampoco ha contestado.