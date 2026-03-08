Atención usuarios de LIME: así cambia el cobro de la tarifa de aseo en ocho localidades de Bogotá

El servicio de aseo prestado por LIME será cobrado en factura de energía Enel Colombia.

Un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos pagan sus servicios públicos comenzó a regir este mes en Bogotá. La Alcaldía Mayor y el operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME S.A. E.S.P.) confirmaron que el recaudo de la tarifa de aseo para ocho localidades de la ciudad ya no se realizará de manera independiente, sino que aparecerá integrado en la factura mensual de energía emitida por Enel Colombia.

Esta medida busca simplificar los trámites para los usuarios, permitiéndoles gestionar dos servicios esenciales en un solo pago y a través de los múltiples canales físicos y digitales que ofrece la empresa de energía.

¿Qué localidades se verán afectadas?

El cambio aplica para todos los suscriptores atendidos por LIME en las siguientes zonas de la capital:

Tunjuelito

Bosa

Teusaquillo

Los Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

¿Cómo identificar el cobro en la nueva factura?

Para evitar confusiones, Enel Colombia ha rediseñado su factura utilizando un código de colores. El consumo de energía seguirá identificándose con el tradicional color verde, mientras que el servicio de aseo estará claramente diferenciado bajo el color azul.

Es importante destacar que, aunque el recaudo cambie de “manos”, las tarifas no sufren modificaciones por este motivo. El valor a pagar seguirá dependiendo de la producción de residuos, el estrato socioeconómico y las tarifas vigentes aprobadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Operación y atención al usuario

Las autoridades han sido enfáticas en aclarar que la operación del servicio no cambia. LIME continúa siendo la empresa responsable de la recolección de basura, el barrido de calles y la limpieza de áreas públicas en las ocho localidades mencionadas. Las frecuencias y horarios de recolección se mantendrán tal como han venido funcionando.

En caso de dudas sobre el cobro del aseo, reclamaciones por la calidad del servicio o solicitudes especiales (como recolección de escombros), los ciudadanos no deben acudir a Enel, sino contactar directamente a LIME a través de sus canales oficiales: