“Criminales, paracos”: El petrista Levy Rincón estalló por subsidio estatal al hijo de María Fernanda Cabal

Juan José Lafaurie Cabal, -hijo de la precandidata a la Presidencia, María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie-; está en el ojo del huracán tras la denuncia del periodista Daniel Coronel, en la que se evidencia la obtención de un subsidio estatal para una actividad agrícola, mismo que el joven abogado y sus cercanos han criticado férreamente. Tras esta situación, el influencer petrista, Levy Rincón, arremetió contra la familia Lafaurie Cabal.

En su escrito para Cambio, Coronel reveló que Juan José se “presentó como pequeño productor”, ante el Banco Serfinanza, asociado con los Char, asegurando en el proceso para la obtención de un crédito que “estaba en los límites justos”, para ser considerado de este segmento; algo que le permitió tener una tasa preferencial en un crédito de $400 millones de pesos,para sembrar palma de aceite, cargado al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, agrupación de la que su padre es miembro de la Junta Directiva.

Esto le puede interesar 🟢📲 >>> Cabal le envió carta al Secretario de Estado de Estados Unidos para hacerle petición sobre el presidente Petro

Cabe acotar que el fiador de esta transacción es el Estado, quien avala el 80% de la deuda bajo el Fondo Agropecuario de Garantías; a lo que se le suma la obtención de un subsidio ICR (Incentivo de Capacitación Rural), por más de $95 millones de pesos.

Ante esta situación son muchas las voces que han salido a hacer su crítica, dentro de ellas la de Rincón, quien expresó su inconformismo con una publicación en ‘X’ cargada de expresiones de grueso calibre:

“O sea que la gran hijuepu%# de María Fernanda Cabal se la pasa mandando a trabajar y tratando de vago a todo el mundo y el hijo terminó siendo una rata ladrona de subsidios. ¡Familia de malparidos de mierda! ¡Rateros, criminales, paracos, explotadores y gonorre$#“, expresó Levy.

“Espero y le cierren la cuenta a este patético resentido generador de odio”, “Una rata inmunda igual a Nicolás Petro”, “La codicia los tiene enfermos y robandose los dineros públicos”, “Este tipo es una letrina abierta”, “De tal palo tal astilla”, “Esa derecha tiene torcido hasta el más pequeño”, “Más preciso no pudo ser”, y “No soy de pelear pero a este señor quisiera encontrarlo de frente para que aprenda a respetar”, fueron algunas de las reacciones.