¿Estaban Advertidos? Revelan chats de personas quejándose de lo inseguro que era el tobogán donde murió la mujer

Cristel Camila García fue la mujer que murió en el tobogán en Norte de Santander.

La muerte de Cristel Camila García sigue conmocionando al país. La mujer que perdió la vida luego de subirse a un tobogán de un parque ubicado en Norte de Santander, ha causado consternación entre la ciudadanía por la fallas que presentó la atracción.

Incluso, en el video que es difundido en redes sociales, se observa a la mujer aparentemente nerviosa montarse en el flotador, ella le dice al trabajador de la atracción: “¿Allá me recibe alguien?“, lo que el hombre le responde: ”Una piscina. Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada".

En ese momento y como si lo presintiera, Cristel Camila García respiró hondo y se lanzó. El trabajador finalmente le dijo “No tenga miedo’.

Sin embargo, lamentablemente en la primera curva la mujer se salió y cayó varios metros al vacío, fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro hospitalario pero debido a la gravedad de sus heridas, perdió la vida.

Clientes ya habían advertido de lo inseguro que era el tobogán

En redes sociales, varios internautas revelaron que el parque ya había sido avisado de la peligrosidad del tobogán y lo inseguro de las curvas.

Incluso en los comentarios en Facebook, el Parque Chinacota le responde a varias de estas personas que se quejaban de la atracción.

En un comentario, una persona les escribe: “La curva es para que se den duro con ese borde”.

El parque le respondió:

“La curva se hizo con estudios de gravedad de la dona, con el fin de no afectar la trayectoria. Te invitamos a que disfrutes del tobogán que está de locos para luego opinar con criterio y certeza”.

Otra usuaria les dijo:

“Bacano caer en los carros”. De forma irónica le respondieron desde Entre Flores Chinacota: “Si, para que aprovechen y se den una vuelta”.

Finalmente, una otro internauta les advirtió lo que sucedería:

“Que peligro. La gente se puede salir de ahí”. Nuevamente el parque respondió que contaba con estudios.

“Para eso se hicieron pruebas y estudios para darle seguridad al cliente”.

Actualmente las autoridades investigan la responsabilidad que pudo tener el parque en la muerte de Cristel Camila García, quien tenía 28 años de edad y tenía un hijo de cuatro años Su familia pide justicia y que paguen los dueños del establecimiento de entretenimiento.

Respuesta del Parque Chinacota

Por medio de sus redes sociales oficiales, el paraque Entreflores publicó un comunicado en el cual se refirió a las acciones que adelantaron después de que se presentó el accidente.

“El equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS encabezado por el abogado OSCAR HORACIO GIRALDO REYES y la firma JAIMES CHÍA Y ABOGADOS ASOCIADOS, lamentan profundamente el suceso ocurrido el dia de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones", señaló el parque en su comunicado.