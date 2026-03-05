Actor que hará de almirante Padilla en película impulsada por el Gobierno Petro tiene denuncias de agresión sexual

La noticia de la película sobre el almirante Padilla en la que actuará el presidente Gustavo Petro, ha sorprendido a los colombianos por la escala de la producción, que cuenta, incluso, con una estrella de Hollywood. El hombre que protagonizará la cinta como el prócer independentista José Prudencio Padilla es Cuba Gooding Jr., ganador del Oscar a mejor actor de reparto en 1997 por la película Jerry McGuire.

Lea más sobre la película en la que actúa Petro aquí: ¿Petro dio su salto al cine?: el presidente actuó en costosa película con famoso actor de Hollywood

Entre las controversias que han rodeado esta revelación, como la cifra de 15.891 millones de pesos que invirtió el gobierno en la producción, también se encuentran varios escándalos por presuntas agresiones sexuales que ha enfrentado el protagonista.

Múltiples casos de acoso

Gooding Jr. fue acusado en 2019 por tocamientos forzados y abuso sexual en tercer grado en Nueva York, pues una camarera de un club de Times Square le acusó de manosearla sin su consentimiento. Poco después, ese mismo año, tuvo un cargo adicional por abuso sexual. Para 2020, cuando el actor tenía 52 años, 30 mujeres le habían acusado de tocamientos sexuales no deseados, incluyendo un caso de violación.

En 2022, Gooding Jr. se declaró culpable de tocar a una mujer de forma forzada en 2018 y admitió otros dos presuntos incidentes de contacto no consentido, consiguiendo llegar a un acuerdo que lo salvó de la cárcel.

Esto le puede interesar: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano”: Petro defiende su participación en película sobre José Prudencio Padilla

Violación y relación con Sean ‘Diddy’ Combs

Una figura similar se aplicó en 2023, cuando a solo minutos de iniciar un juicio por una presunta violación cometida en 2013, el actor llegó a un acuerdo con la víctima. Sobre ese hecho, sus abogados siempre insistieron que el acto fue consentido, pero eso nunca se concluyó por el arreglo previo.

Finalmente, en 2024, el nuevo almirante Padilla fue mencionado en una demanda por agresión sexual presentada contra Sean ‘Diddy’ Combs por el productor musical Rodney Jones. La demanda alegaba que Gooding había «manoseado y acariciado (a Jones) sin su consentimiento». Así, Gooding Jr. quedó como coacusado junto al polémico rapero​ que hoy está en la carcel por cargos relacionados contráfico sexual.