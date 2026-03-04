Atrapan a exconcejal de Córdoba y a su esposa con más de 400 millones de pesos en efectivo: no descartan compra de votos

Una millonaria suma de dinero se encontró la Policía Nacional cuando detuvo a un exconcejal de Montelíbano, Córdoba, y a su esposa, en la carretera que comunica a Montería con Planeta Rica. El hallazgo se dio este miércoles 4 de marzo, cuando unidades de Tránsito, inteligencia e investigación crimina ubicaron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Al inspeccionarlo, encontraron un bolso negro con 434.700.000 pesos en efectivo.

Al parecer, los capturados se dirigían a Montelibano con la millonaria suma que habrían retirado en Montería y que no pudieron justificar cuando fueron requerido por la Policía. Aunque aún no se conoce el propósito del efectivo, pero no se descarta que estuviera destinado a compra de votos, lo que constituiría un delito.

Villareal fue elegido como concejal para el periodo 2024-2027, pero un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo Municipal lo llevó a perder su investidura en agosto de 2025. Ahora, el excabildante está, junto con su esposa, a disposición de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos.

