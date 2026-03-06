“Qué lastima”: Lina María Garrido lanza fuertes críticas homofóbicas a Petro por su actuación en Película

La representante a la Cámara Lina María Garrido ha sido blanco de críticas en redes sociales tras un fuerte comentario homofóbico contra el presidente Gustavo Petro y el exministro de Igualdad Juan Carlos Florián. En una publicación arremetiendo contra la participación del mandatario en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada en parte por el Estado, la congresista se refirió de forma despectiva a la orientación sexual de Florián e hizo insinuaciones discriminatorias contra Petro.

Esto le puede interesar: “Muy machito”: Federico Gutiérrez confirma captura de hombre grabado amenazando a su expareja en Medellín

Rechazo por parte de usuarios

Diferentes usuarios de la red social X rechazaron el comentario y criticaron a Garrido, expresando su inconformidad con lo dicho por la también candidata al Congreso: “Que lamentable saber que le estamos pagando salario de congresista a una persona tan grotesca, triste y muy vergonzoso también para el territorio que está “representando”, “Esta era la “revelación política” de la oposición. Imagínense el nivel".

Lea también esta noticia: Preocupante: denuncian presunto caso de abuso a niña de 3 años en un jardín infantil al norte de Bogotá

Ante este último comentario, que estuvo acompañado de la pregunta “¿Ud realmente cree que la vulgaridad y hacer chistes homofóbicos la hacen una “revelación política”?“, Garrido respondió: ”¿Y usted de verdad cree que el problema es mi comentario y no los 8.000 millones que este presidente desquiciado y alucinado se gastó en una película para alimentar su vanidad, al tiempo que habla de emergencia económica?“. En esa ocasión, la representante sí aprovechó para criticar la inversión del gobierno en la producción.

Finalmente, agregó: “A otro con sus análisis chimbos, siempre desviando la atención para tapar la podredumbre. ¡Conmigo se estrella contra un muro de concreto macizo y coherente!“.