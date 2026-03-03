“Yo sí adoro al presidente Uribe”: Paloma Valencia defiende su idea de poner como vicepresidente a Álvaro Uribe

El expresidente Uribe llenó de elogios a Paloma valencia y dio a entender que es su candidata a la presidencia en 2026

La idea de la precandidata a la Presidencia Paloma Valencia de tener al expresidente Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial desató controversia tanto en la ciudadanía como entre sus propios compañeros de consulta. Varios de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia se han mostrado en contra de esa idea, como Vicky Dávila, a través de X, y Mauricio Cárdenas, durante un reciente debate.

El duro cuestionamiento de Cárdenas

El exministro se pronunció en contra de la propuesta durante un encuentro organizado por el medio Blu Radio, en el que, en un segmento de preguntas rápidas, le dijo a la senadora: “No estoy de acuerdo con tu idea de buscar al expresidente Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial”. Cárdenas argumentó que sería ilegal, pues él no podría asumir la función presidencial, y preguntó si era necesario “volver al pasado” en un panorama con “tanto liderazgo nuevo”.

La contundente respuesta de Valencia

Ante lo dicho por Cárdenas, Paloma defendio la idea diciendo que “no es ilegal” y, aunque reiteró que de ganar la Consulta tomaría en cuenta la opinión de sus compañeros para elegir vicepresidente, recalcó: “Yo sí adoro al presidente Uribe, y si no es mi fórmula sí va a ser mi consejero siempre”.

Además, le dijo al exministro que, de el ganar la consulta, pone a su disposición al expresidente Uribe porque “es una figura que los colombianos quieren, que recorriendo el país con cualquiera que gane aquí va a hacerlo presidente de Colombia”.