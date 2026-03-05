Violento robo en estudio webcam: Ladrones golpearon y amordazaron a trabajadores para hurtar millonaria cifra

Las trabajadoras y trabajadores de un estudio webcam en la localidad de Kennedy fueron víctimas de un violento robo a manos de cuatro delincuentes que fingieron ir por una entrevista de trabajo. Según el medio CityTv, el hecho se dio en la noche del lunes 2 de marzo, cuando dos hombres y dos mujeres llegaron al establecimiento y se ganaron la confianza de los empleados argumentando su interés en un proceso de selección.

Sometieron y golpearon a los empleados

Cuando las cuatro personas estuvieron al interior del lugar, su actitud cambió y se dispusieron a comenzar el asalto. Uno de ellos sacó un arma de fuego e intimidó a las modelos que estaban de turno, mientras otro hostigaba a los demás empleados, a quienes luego llevaron a una habitación del estudio para amordazarlos y golpearlos.

“Es una escena traumática. Uno nunca está a merced de que le pase algo, pero, como los delincuentes se ponen nerviosos y están estresados, uno no sabe en qué momento le pueden llegar a hacer algo. A mí, mientras me pedían el dinero, me metieron un cachazo y me dejaron una herida en la cabeza" dijo una de las víctimas al medio ya citado.

Robaron más de 50 millones de pesos

Durante la media hora que duró el hurto, los delincuentes inspeccionaron el lugar y se llevaron distintos objetos. Según afirmó uno de los presentes, mientras las víctimas permanecían sometidas, el grupo se llevó dinero en efectivo, joyas, celulares y hasta equipos de tecnológicos. Al parecer, las pérdidas ascienden a los 50 millones de pesos.

Después de que se fueran los asaltantes, uno de los empleados consiguió desatarse y liberar a sus compañeras y compañeros, y luego salió a buscar ayuda en el sector para alertar a las autoridades.

Gracias a las cámaras de seguridad, los participantes del hurto ya están identificados, al igual que su modus operandi.