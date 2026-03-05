¿Qué pasará con el 8M? revelan la nueva fecha de las manifestaciones del Día de la Mujer en Bogotá por elecciones

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2021.- Una mujer sostiene un cartel durante una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). Miles de mujeres se toman este lunes las calles de diferentes ciudades de latinoamérica para reivindicar sus derechos y alzar su voz un año más en contra de la violencia machista, la desigualdad y la crisis económica, que han recrudecido en el último año debido a la pandemia. EFE/ Carlos Ortega

Este año, las manifestaciones en conmemoración del Día de la Mujer (8M), que usualmente se llevan a cabo el 8 de marzo, tendrán una novedad por las elecciones legislativas que tendrán lugar este domingo, lo que obligó a los colectivos feministas a reagendar los eventos que se convocan para esta fecha.

Desde algunos movimientos expresaron su desacuerdo con la realización de los comicios el Día de la Mujer, pues consideran que la actividad electoral pudo haberse programado para el domingo siguiente y así no afectar el 8M.

Pese a que ese día se pueden llevar a cabo manifestaciones mientras no incluyan proselitismo ni actos de campaña, los grupo decidieron solo agendar actividades digitales ese día y hacer encuentros el sábado 7 para preparar la marcha que se realizará una semana después.

¿Cuándo es la marcha en Bogotá?

Así pues, la manifestación por el día de la mujer fue convocada para domingo 15 de enero. En el caso de Bogotá, la plataforma de articulación de movilizaciones feministas Somos Un Rostro Colectivo anunció que la manifestación será ese día y presentó los puntos y horarios.

La concentración inicial comenzará a las 10:00 a. m. en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, ubicada en la avenida 80 con carrera 73A. A las 11:00 a. m. saldrá oficialmente la marcha con el fin de llegar a la carrera 77A con calle 64B. El cierre del evento será a las 3:00 de la tarde.