“Muy machito”: Federico Gutiérrez confirma captura de hombre grabado amenazando a su expareja en Medellín

Un video en el que se muestra a un hombre amenazando a una mujer con un pedazo de vidrio a través de una ventana se volvió viral durante el viernes 6 de marzo, por exponer la realidad a la que se enfrentan muchas mujeres en riesgo de feminicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Popular No. 1, en Medellín y, según las grabaciones difundidas por la propia víctima, los hostigamientos por parte del hombre que sería su expareja habrían ocurrido en múltiples ocasiones.

Los hechos se dieron frente a la hija de ambos

Durante uno de los episodios, que ocurre al frente de la hija pequeña de ambos, ella intenta comunicarse con la Policía para pedir ayuda. Ante esto, el presunto agresor, quien porta el vidrio en la mano, le contesta: “¿Ayúdeme? ¡Ayúdeme qué, babosa hijueputa! A usted no la salva nadie. ¡No vengan pa’ (refiriéndose a los policías) que ahí sí tenemos problemas con esta piroba!“. En esa grabación se ve al hombre intentando ingresar al inmueble y hasta causando daños en la propiedad.

En otro registro se puede ver al hombre, nuevamente con un trozo de vidrio, intimidando a la mujer y diciendo: “Si a mí matan hoy es por su culpa”.

El alcalde reveló imagen de la captura

Las denuncias de la mujer llevaron a que el hombre fuera capturado y la víctima, de aproximadamente 30 años, recibiera atención psicológica. “Muy “machito” intimidando a su ex pareja sentimental en compañía de su hijita. Ya fue capturado. Gracias a nuestra Policía. Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía para llevarlo ante la justicia. Ni uno más que agreda a nuestras mujeres", expresó el mandatario local mostrando una imagen del sujeto en manos de las autoridades.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, afirmó: “La estamos acompañando psicológica y jurídicamente y la vamos a acompañar, no solamente pues durante estos primeros días, sino que cuando hay este tipo de casos tan graves la acompañamos con el mecanismo de defensa técnica que son abogadas especialistas en violencias de género”.