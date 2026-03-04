Tragedia en vías de Cundinamarca: más de 90 animales silvestres murieron atropellados en 2025

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca presentó un balance preocupante sobre la mortalidad de animales silvestres en las carreteras del territorio. Según los registros de la entidad, un total de 93 individuos de fauna silvestre murieron víctimas de atropellamiento vehicular en 2025.

Las zonas más afectadas

Las regionales Gualivá, Rionegro, Sabana Centro y Tequendama concentran el mayor número de eventos, pues la cercanía entre corredores viales y ecosistemas naturales aumenta el riesgo para las especies de esas zonas. Además, se han identificado corredores críticos como los tramos Funza – Siberia, La Vega – Sasaima y la Ruta del Sol, donde el alto flujo vehicular aumenta la probabilidad de estos accidentes.

Cabe recalcar que la problemática puede ser mayor. Existe un subregistro frente al número real de casos, ya que no no todos son informados a las autoridades por parte de los ciudadanos involucrados.

Las víctimas más frecuentes

Entre los animales más afectados se encuentran las zarigüeyas, zorros cangrejeros y diversas especies de serpientes. Estos seres sonfundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuyen al control de plagas, la dispersión de semillas y el mantenimiento de la biodiversidad, por lo que su pérdida genera problemas para el equilibrio de los entornos que habitan.

La advertencia de la CAR

Las estadísticas para este año también generan preocupación, pues solo en el mes de enero de 2026 se reportaron once muertes de fauna silvestre en las vías del territorio. Según Magdala Iregui Quevedo, directora técnica de Biodiversidad, la cifra evidencia que “esta problemática persiste y que requiere del compromiso de todos los actores viales para proteger la biodiversidad”.

Como parte de la estrategia de mitigación, la entidad avanza en la implementación de medidas técnicas que incluyen la instalación de vallas informativas y el monitoreo constante de los pasos de fauna. Sin embargo, el éxito de estas acciones depende en gran medida de la coexistencia responsable entre el desarrollo de la infraestructura vial y la conservación de los recursos naturales.