Tres soldados habrían torturado cruelmente a un perro recién nacido para grabar su muerte: dos fueron enviados a la cárcel

Tres soldados de Buenaventura, Valle del Cauca, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación a raíz de un repudiable hecho en el que causaron la muerte a un perro el pasado 5 de febrero. Los tres hombres, identificados como Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla, recogieron a un cachorro de pocos días de nacido que encontraron entre la vegetación y, presuntamente, lo agredieron con intensidad.

Esto le puede interesar: Crueldad extrema: pareja lanzó a su mascota de tres meses desde un séptimo piso durante una discusión

El cachorro fue atacado con un machete

Según las evidencias, el crímen se cometió en un Puesto Avanzado de Infantería de Marina (PAIM). Meza Gómez lo habría sujetado a la fuerza y agredido; mientras que Fajardo Padilla presuntamente lo atacó con un machete. Por su parte, Benavides Alvear habría registrado en video lo sucedido y dado indicaciones a sus compañeros de qué hacerle a la víctima. Ese video fue difundido entre los contactos de los señalados, llegando incluso a sus superiores.

Lea también esta noticia: Tragedia en vías de Cundinamarca: más de 90 animales silvestres murieron atropellados en 2025

El fiscal del caso detalló que Meza Gómez se aproximó al cachorro, lo tomó con la mano y colocó su pierna entre la cabeza y el cuello del animal, ejerciendo presión mientras el cachorro chillaba del dolor. “Durante esta intervención también lo pateó y piso varias veces, y realizó expresiones verbales alusivas al estado del cachorro. Decía: ‘Miren como le traqueó el cerebro’”, leyó.

Los tres soldados fueron capturados en una acción conjunta realizada con unidades de la Policía Nacional. La Fiscalía los presentó ante un juez penal de control de garantías y les imputó el delito de muerte animal agravada.

Fajardo Padilla aceptó los cargos y seguirá vinculado a la investigación. Por su parte, los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.