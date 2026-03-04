Crueldad extrema: pareja lanzó a su mascota de tres meses desde un séptimo piso durante una discusión

Un indignante caso de maltrato animal se vivió el pasado lunes 2 de marzo al noroccidente de Medellín cuando, en medio de una discusión, una pareja lanzón a su mascota desde el balcón de un séptimo piso. El hecho se dio en el barrio El Pesebre, en la comuna 7 (Robledo) y dejó como víctima mortal a una cachorra de bulldog francés de tan solo tres meses, que falleció al impactar contra el pavimento.

La pareja se encontraba en una agresiva pelea hacia las 2:00 de la mañana del lunes que llegó a alertar a los vecinos, quienes quedaron impresionados al ver a la perrita cayendo desde la vivienda tras ser, presuntamente, arrojada con violencia. Según reporta el medio El Colombiano, los insultos de la comunidad llevaron a la pareja a encerrarse en su casa, y solo salieron cuando llegó la Policía para capturarlos después de la alerta emitida por los testigos.

“Gracias al oportuno aviso de los vecinos, la patrulla de vigilancia del sector llegó al lugar de los hechos. Allí verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico-científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso”, informó la capitán Stefany Rodríguez, agente de la Seccional de Carabineros y Protección Animal de la Policía Metropolitana.

El cuerpo de la canina fue trasladado a la Corporación Universitaria Remington para las labores forenses y el establecimiento pleno de la causa de muerte de la perrita, cuyo maltrato fue rechazado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”.