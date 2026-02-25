Indignante giro en feminicidio de Laura Valentina Lozano: Principal sospechoso fue dejado en libertad

Una polémica decisión judicial ha generado indignación en Bogotá tras el lamentable feminicidio de la joven de 21 años Laura Valentina Lozano, quien fue presuntamente asesinada por su pareja en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en la madrugada del 21 de febrero en el barrio Cedritos, y pocos días después el juez de control de garantías Óscar David Gómez decidió dejarlo en libertad.

“En este caso, por supuesto, lo primero que se va a desechar es que ocurrió el resultado fatal y que no hay ninguna evidencia de la cual nos da de que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas, en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva” afirmó el juez en su controversial decisión, fundamentada en que no considera que hallan elementos suficientes para mantener a Celis en un centro de reclusión.

No obstante, el presunto victimario seguirá vinculado al proceso judicial aunque ahora desde las calles, lo que ha generado profunda preocupación para la familia y la comunidad de la mujer asesinada.

El trágico feminicidio

El lamentable hecho se dio poco más de un mes después de que terminara la relación de Lozano y Celis, en diciembre de 2025. La mujer había ido, transportada por un conductor de confianza, al apartamento del jóven de 22 años a recoger a Miel, la perrita que tenía con él, y otras pertenencias.

Lozano bajó minutos después con su mascota y los otros objetos, pero le pidió a quien conducía que la esperara un poco más porque había dejado el celular. Tras esto, el conductor vió al presunto agresor amenazando con lanzarse por la ventana del apartamento, por lo que la Policía llegó al lugar por una advertencia de suicidio. Sin embargo, al ingresar, encontraron el cuerpo de Lozano con signos de asfixia.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que la Fiscalía, que imputó a Celis el delito de feminicidio, había pedido medida de aseguramiento y le pidió a esta entidad revisar el caso y pedsir que el hombre sea enviado a la carcel en caso de que sea procedente.

¿Quién era la joven víctima?

Laura Valentina era estudiante de Ciencias Políticas en la universidad Unicervantes y practicaba patinaje artístico profesionalmente desde los 13 años, llegando a participar en competencias nacionales e internacionales. Además, en sus tiempos libres enseñaba esa disciplina en la localidad de Suba, el mismo lugar donde el pasado domingo se reunieron sus amigos y familiares para rendirle homenaje.

En entrevista con el medio CityTv, la madre de Lozano, Nancy Torres, pidió que el crimen de su hija no quedara en la impunidad: “Yo pido a la justicia que ni una más, porque esa una más fue mi hija”. Por su parte, una de sus amigas afirmó: “A ella le quitaron todo lo grande que llegó a ser, todo su corazón, su energía”.