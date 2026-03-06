Lamentable: niño de cuatro años murió ahogado al caer en una lavadora con agua en Bello, Antioquia

En la mañana de este jueves 5 de marzo, una lamentable tragedia estremeció al municipio de Bello, Antioquia, tras la muerte por ahogamiento de un niño de cuatro años de edad. Todo parece indicar que el menor de edad cayó accidentalmente a una lavadora con agua y no logró salir.

Lo que se ha podido conocer es que la madre del pequeño se encontraba trabajando en un taller de confección en la misma vivienda donde ocurrió el trágico suceso. Al no escuchar a su hijo, la mujer decidió buscarlo encontrándose con la desgarradora escena.

Sin embargo, tomó la decisión de sacarlo rápidamente y llevarlo al centro hospitalario Marco Fidel Suárez, no obstante, debido al tiempo que permaneció el niño en el agua, fue imposible salvarle la vida.

En la casa también se encontraban tías del menor, pero no se percataron de la ausencia sospechosa del niño quien se llamaba Thiago Guisao Cortés.

Su cuerpo será trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para establecer plenamente las causas de este fallecimiento.

Pareja señalada de la muerte de su hija recién nacida fue enviada a la cárcel en Meta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer y un hombre, por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hija, de 33 días de nacida.

Un fiscal de la Seccional Meta les imputó el delito de feminicidio agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2016, cuando la víctima habría sufrido de maltrato físico por parte de sus padres, quienes la golpearon en varias ocasiones por haber nacido mujer.

El cuerpo de la menor de edad fue encontrado en la habitación de un hospedaje ubicado en la vereda Cristalina de Puerto Gaitán (Meta), el 27 de julio de 2016.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectivas las órdenes de captura en Bolívar (Valle del Cauca) y Puerto Gaitán (Meta).